A villamosítással sem elöl, sem leghátul nem lett kevesebb a hely az autóban. A kényelmes és oldaltartást is nyújtó első ülések széles tartományokban állíthatók (mechanikusan, a csúcskivitelben is), az erősen szögletesre formázott, nagy méretű kormány úgyszintén, így bárki könnyen megtalálhatja a tökéletes vezetési pozíciót a Pumában.

A csomagtartót sem kellett feláldozni, sőt! A mély, leeresztőkupakkal is ellátott kutyamosó-medencével együtt a kocsi külméreteihez képest hihetetlenül nagy, 523 literes a raktér. És ebből még a töltőkábel sem vesz el, mert a Puma Gen-E-ben elöl is van egy vízmentesen zárható, mindig tiszta belsejű, 43 literes frunk, ahová nem csak a kábelek férnek el, de a KRESZ-cuccok is. Ezért is kár, hogy a Ford legalább ebben a Pumában nem váltotta ki a csomagtérkitámasztó pálcát egy gázteleszkóppal. Kárpótlásul viszont a Premium változatban villanymotor nyitja-zárja a csomagtérajtót; ez cseppet sem megszokott extra ebben a méretkategóriában.

A hátsó ülések előtt viszont magasabb a padló, mint a benzines modellben, jobban a nyakamba kellett húznom a térdem. Még jobban; a hátsó térkínálat sosem volt a Puma erőssége. Két felnőtt és két gyerek (vagy egy se) – ez az optimális utasszám a Puma Gen-E-ben, Hely persze jut egy 180 centis sofőr mögött is hasonló magasságú utasnak, csak nem ideális üléspozícióban.

Az anyagminőség megfelel az iparági átlagnak. A prémium felé kacsintgatás jól tetten érhető. Kellemesre felületkezelt műanyagokat találunk a fontosabb helyeken, szép és jó minőségű a 12,8 coll átlójú információs kijelző és a 12 collos érintőképernyő képe. A műszerfal tetején remekül érvényesül és optikailag is otthonos nappalihangulatot teremt a B&O hangrendszer sound bar-ja.

Az elektromos Pumában töltött pár óra alatt felfedeztem néhány megosztó, véleményes megoldást is az utastérben. A Ford a jobb oldali bajuszkapcsolót használja irányváltónak, ami kényelmes és helytakarékos megoldás, viszont így erősen túlzsúfolttá vált a bal bajusz, amire az indexelés, fényváltás mellé az ablaktörlés összes funkcióját is feltelepítették. A világítás főkapcsolója viszont egy helyes és könnyen kezelhető kis tárcsa a kormány mellett, bal oldalt – ez tetszett.

Mivel nincs váltókar, az első ülések közti tér tetszés szerint felhasználhatóvá vált. A Fordnak pedig úgy tetszett, hogy egy hosszanti hidat barkácsolt ide, aminek a tetején pohártartókat és mobiltöltőket alakított ki, alulra pedig tagolt, de nem mély tárolópolcot szerkesztett. Érdekes, jól néz ki, de nagyon behatárolja a lehetőségeket. Ha maradt volna itt egy nagy semmi, akkor nagyobb cuccokat, egy retikült, fotóstáskát is be lehetett volna ide dobni magunk mellé beszálláskor.