A Rendőrség a sebességmérési képességét jelentősen növelte az elmúlt években. Egyrészt a saját használatú eszközök felújításával és újak beszerzésével, másrészt az önkormányzatok bevonásával a a fix telepítésű sebességmérő eszközök terén.

2023-ban 30 darab FámaLézer III típusú készüléket újítottak fel és modernizáltak,

továbbá 40 darab új fejlesztésű TraffiCapture TC 108 berendezést szereztek be.

Ezzel a hordozható sebességmérők száma országosan 233-ra nőtt.

2024-ben Budapesten 18 helyszínen összesen 26 új „VidarSpeed” kamerát telepítettek, amelyek a VÉDA rendszerbe integrálva érezhetően csökkentették a gyorshajtások számát és a forgalom átlagsebességét.

Országszerte 285 új „Traffibox” kihelyezését hagyta jóvá a hatóság 2022 óta, amelyek közül 194 már működik 134 településen. A rendőrség és az önkormányzatok közötti együttműködés gördülékeny, az eszközök beszerzése és telepítése zavartalanul zajlik. 2

025-ben megkezdték a TC Lite típusú új sebességmérő fejlesztését és folyamatban van a Hikvision eszközök integrálása is. Pilot projektként a MÁV-val közösen egy vasúti átjárókat megfigyelő kamerarendszer tesztelése is elindult.