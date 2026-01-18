Nagy port vert fel a Nagykőrösi úton ősszel megbírságolt férfi ügye, akinek azért nem engedték el az 50 ezer forintos büntetését, mert alapesetben a közigazgatási bírság kiszabása során nem vizsgálja a felróhatóságot a rendőrség. Illetve azt sem, hogy a szabályszegés elkövetéséhez milyen egyéb körülmények vezettek.

Mégis vannak kivételek, olyan gyorshajtással bemért járművek, amelyeknél a VÉDA felvételei ellenére sem kell befizetni a bírságot a sofőrnek. Például a katasztrófavédelem ilyen-olyan járművei, a tűzoltóautók és a mentők – amennyiben használják a megkülönböztető jelzést. Csakhogy ez nem mindig látszik a rendőrség fotóján, ahogyan az öv sem.

„A katasztrófavédelem valamennyi készenléti járműve telematikus járműkövető rendszerrel van ellátva, amely naplózza a megkülönböztető jelzés használatát. Amennyiben a sebességmérő felvételén nem látszik a megkülönböztető jelzés használata, a rendőrség által indított eljárás során a katasztrófavédelem a járműkövető rendszerből kinyert adatokkal, a riasztásra és a jármű vonulására vonatkozó elektronikus adatlapokkal tudja igazolni, hogy a sebességhatár átlépése szabályos volt” – mondta a Vezessnek Mukics Dániel tűzoltó alezredes, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

Hasonló módon tudják igazolni a mentősök is utólag, hogy betegért vagy baleset helyszínére siettek. „A megkülönböztető jelzés használata dokumentálásra, valamint belső rendszereink által rögzítésre kerül, ezáltal az a hatóság felé utólagosan igazolható” – válaszolta megkeresésünkre az Országos Mentőszolgálat.

A gyorshajtó buszsofőr sem fizet bírságot

Az alapvetés szerint Magyarországon csak a rendőrség használhat traffipaxot, ami nem így van a gyakorlatban. Összeállításunkban megírtuk, hogy a MOL-tól a BKV-ig többen használnak mobil és fix sebességmérőket is, de csak a saját járművezetőik ellenőrzésére.

A BKV felszínen közlekedő járműveinek sebesség-ellenőrzése több módon és több szervezeti egység bevonásával történik Budapesten. „4348 alkalommal (autóbusz, trolibusz, villamos) zajlott lézeres sebesség-ellenőrzés, és összesen 105 esetben történt sebességtúllépés 2023-ban” – válaszolta kérdésünkre a BKV. A traffipaxuk meghibásodása miatt ez az utolsó teljes évi statisztikájuk.

A megengedettnél magasabb tempóval bemért járművek:

98 autóbusz

6 villamos

1 trolibusz

Másokkal ellentétben a hivatásos BKV-sofőrök nem sárga csekket kapnak postán a rendőrségtől. Szankcióként az alapbérükön felüli juttatásként kapott prémiumot vonja meg tőlük a közlekedési vállalat a kollektív szerződésben meghatározott módon és mértékben.

A taxis is el tudja intézni

„Múltkor jött egy bírságcsekk a rendőröktől, lefotózott a VÉDA. Nem csatoltam be az övet, úgy vezettem. Nem emlékeztem pontosan annak a napnak arra az órájára, de megnéztem a rendőrség honlapján a felvételeket, és valóban nem voltam bekötve akkor. El tudtam intézni, hogy nem kell fizetni” – mesélte egy taxis a kollégánknak nemrég.

A sztoriját folytatva elmondta, hogyan lehetséges ez, amit leellenőriztünk egy másik taxisnál is, aki megerősítette, hogy számukra valóban járható út ez az ilyen bírságok befizetésének megúszására. A KRESZ szerint taximódban a járművezetőknek nem kell bekötniük magukat kötelezően, márpedig a cikkindító történetet mesélő sofőr akkor éppen utast szállított.

Ettől persze még lefotózza a VÉDA, és amint azt a rendőrség többször hangsúlyozta a rendszer egy évtizeddel ezelőtti élesítése óta, a sebességhatárok megszegésén felül más szabálytalanságokat is képesek rögzíteni a kameráik.

Információink szerint a felvételeket emberek is ellenőrzik, mielőtt sárga csekk lesz belőlük, amire most rá is kérdeztünk a rendőrségnél. „A VÉDA-rendszer által rögzített, beérkező szabályszegési vélelmek feldolgozása az illetékességgel rendelkező rendőri szervhez történő beérkezését követően kezdődik meg. A feldolgozásban résztvevő ügyintézők feladata a vélelmezett szabályszegést dokumentáló képi felvételek elemzése, megerősítése. Amennyiben az így rendelkezésre álló információk kétséget kizáróan alátámasztják a szabályszegés elkövetését, – az ügyintéző felügyelete mellett – a döntéshozatal automatizált módon történik meg.”

Azt viszont nem tudhatja az ügyintéző, hogy akkor és ott taximódban közlekedett-e a sárgára matricázott személyautó. Kevésbé közismert, de nem csak az utas(ok) szállítása számít annak, hanem amikor a diszpécserüktől/applikációtól kapott infó alapján még csak a címre mennek. „Ezért nem piszkálnak minket a buszsávban haladásért a rendőrök” – mondja az általunk megkérdezett második taxis. Hiszen a buszsávot is csak ebben a két esetben használhatnák, elvileg: utas szállítása és címre autózás.

Mindkét taxis azt mondta, hogy ha jön a csekk nekik a biztonsági öv miatt, akkor a rendszerük utólag is igazolni tudja nekik a taxi üzemmódot. Ezt elküldik a rendőrségnek, amely a bizonyíték ismeretében már látja, hogy nem szegték meg a KRESZ-t, így nem is kell fizetniük.

Mit nem lát a VÉDA? A kérdés a biztonsági öves szabály változása után merült fel komolyabban, hiszen, ha a sofőrt bírságolják mondjuk a hátsó sorban ülő utasok öv nélküli utazásáért, akkor ehhez látni kellene (és minden kétséget kizáróan bizonyítani felvételekkel), hogy negligálták a szabályt, akik ott ülnek. De az utak fölé szerelt fix kamerák nem csak a második – akár harmadik – sorban ülőket nem látják mindig, minden körülmény között. „A kamerák által ellenőrzött gépkocsiban utazó személyek biztonsági öv viselésének észlelhetőségét befolyásolhatják a fény-, az időjárási és látási viszonyok, valamint a jármű felépítményének kialakítása is” – válaszolta korábbi kérdésünkre az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK).

„Beszéltem ügyvéddel, megúszom a bírságot”

Ha már itt tartottunk megkérdeztük a taxistól, mi a tapasztalat az új szabályról, miszerint akkor is őket kell megbírságolni a rendőröknek, ha az utasuk nincs bekötve. „Én övpárti vagyok, mindig bekötöm magam, ha kell, ha nem, ha van utasom, ha nincs. Viszont ez a szabály rossz, a taxisok megélhetési kényszerével ütközik” – mondta, majd példákat sorolt.

Ugyan megkér minden utast az indulás előtt az övhasználatra, egy részük nem nagyon akarja bekötni magát. Taxiban is kell? Nyomja a mellkasomat. Én csak ide mennék a szomszédba. Külföldi az utas. Ittas, vagy az utóbbi kettő együtt… Kiszállítani nemigen akarják a renitenseket, mert belőlük élnek, és rossz pont a cégüknél az utas kitessékelése.

Mit tesz, ha majd megállítja egy rendőr, ő be van kötve, az utasa nincs, és megkapja a bírságot? „Beszéltem már erről ügyvéddel, és szerinte megúszom a bírságot, ugyanis tudom bizonyítani, hogy kértem az utast. Nekem van belső kamera az autóban.”