Az 1980-as években, egy független karosszériaműhely által megvalósított R4 JP4 volt a Renault válasza a Meyers Manxra (1965-71), a Citroën Méharira (1968–1988) és kicsit talán még a Jeep Wranglerre is – igaz, azt csak 1987-től gyártották. A rövidített padlón nyugvó járműnek sem oldalfala, sem teteje nem volt, strukturális szilárdságáról és az utasok védelméről egy fémcsövekből összeállított keret gondoskodott.

Ennek a hedonista strandmobilnak, valamint az eredetileg katonai célokra fejlesztett R4 Plein Air gyári modellváltozatnak a hangulatát hivatott átmenteni 2026-ba a Renault 4 JP4x4 Concept, amely a frissen piacra dobott Plein Sud vászontetős variánsnál is közelebb engedi a természetet az utasokhoz.

A vászontetőt teljesen elhagyták, a helyén egy méretes X alakú idom található, amely valójában tetőcsomagtartó, csak viccesen néz ki. Az oldalajtó egy jelképes idom csupán, amelyet azonban a gyári zsanérponton rögzítettek, és hagyományosan nyílik.

Az oldalfalat teljesen átszabták. A hátsó ajtók eltűntek, az első ajtónyílás nem csak hosszabb, de az alakja is megváltozott.

Hátsó ülés nincs, annak és a csomagtartónak a helyén egy nyitott tárolórekeszt – kvázi platót – kapunk, a pickupos hangvételt a D-oszlop ferdére vágása és a lefelé nyíló hátfal erősíti.

A két első ülés formájában az 1970-es évek sportautóit idézi, ahogy a mintás szövetkárpitok, a tetőre szíjazott szörfdeszka és a csomagtérben elhelyezett gördeszka is az eredeti JP4 világával kacsint össze.

Mindez nagyon vicces, ennél fontosabb azonban, hogy a Renault másodszor veti fel az elektromos összkerékhajtású R4-es gondolatát, így egyre inkább elképzelhető, hogy valamikor gyártásba is vesz egy ilyen konfigurációt.

A hátsó tengelyre szerelt extra villanymotorral először a Renault 4 Savane 4×4 Concept esetében találkozhattunk (amely egyébként a JP4X4 műszaki alapjául szolgált.) Az új tanulmány 15 mm-es futóműemelést kapott, a nyomtáv mindkét tengelyen 20 (oldalanként 10) mm-rel nőtt. Az egyedi felnikre Goodyear UltraGrip Performance+ sportabroncsokat szereltek 225/55 R18 méretben.

Míg a most bemutatott JP4X4 az R4-es vidám oldalát, a szintén összkerekes Vision 4Rescue egy komolyabb felhasználási területet lehetőségét térképezte fel: