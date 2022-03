Röviden – Jeep Wrangler YJ, 1995 Mi ez? Az első polgári Jeep, a CJ utódja már Wrangler néven, amit 1986-1995-ig gyártottak. Egy 1995-ös példány a Jurassic Parkban szereplő autók alapján megépítve. Mit tud? Végtelen mennyiségű boldogsághormont termelni, de terepképességei is változatlanok. Mibe kerül? 2,8 milliótól 6 millió forintig találunk most YJ-t a Használtautón, ennek az autónak az építése nagyjából 4,5 millió forintba került. Mi van helyette? Ha ilyen kis terepjáró kellene, akkor a Suzuki Samurai, vagy a Lada Niva említhető, de a Jeep Wrangler mindig is jóval egyedibb és potensebb volt náluk.

A filmtörténelem és a 90-es évek popkultúrájának egyik meghatározó alkotása volt a Jurassic Park. 1993-ban mutatták be és alapjaiban forgatta fel a filmgyártást, nem mellesleg kasszasiker lett. Először alkalmaztak 3D programmal rajzolt felvételeket, nem pedig az addig népszerű és végletekig koptatott stop trükköt. Soha addig nem láthatott az ember ennyire élethű dínókat a filmvásznon, pláne ennyire valóságosan mozgó óriás hüllőket. Steven Spielberg nem véletlenül az egyik legnagyobb alak a filmgyártásban.

Szerencsére – legalábbis számunkra, még a gépekhez, űrhajókhoz, repülőkhöz és autókhoz is nagyon ért, a Jurassic Park minden részében van miből csemegéznünk. Az első részben ott vannak a sínen vezetett Ford Explorerek és a járőrök Jeep Wranglerjei, a második részben pedig már a szintén vadőri autóknak átalakított Mercedes ML-ek vitték a sztárok szerepét. A Jeepek viszont annyira maradandóak voltak, hogy a 2015-ös Jurassic Worldben is visszatértek. Most pedig itt van egy, Budapesten, és a szavam elállt, amikor először megláttam.

Dínókra vadásztunk a Jurassic Park Jeepjével! Dínókra vadásztunk a Jurassic Park Jeepjével! 1 /47 jeep_wrangler35 Mintha egyenesen a Jurassic Parkból lépett volna elő ez a Jeep Wrangler, itt van Budapesten Fotó megosztása: 2 /47 jeep_wrangler24 Van rendszáma is, használós autó Fotó megosztása: 3 /47 jeep_wrangler01 Nem hajszál pontos más, de a lehető legjobban hasonlít a filmbeli autókra Fotó megosztása: 4 /47 jeep_wrangler02 A 33-as az alkotó egyedi száma, nem matrica, hanem fényezés Fotó megosztása: 5 /47 jeep_wrangler03 Minden piros résznek megvan a pontos helye és a vonalak szöge Fotó megosztása: 6 /47 jeep_wrangler04 Az egyik eredetin forgatható hajólámpák voltak, de a szúrófényekkel is megvan az összkép Fotó megosztása: 7 /47 jeep_wrangler05 A filmbeli autók egyedi rendszámtábláját is megkapta Fotó megosztása: 8 /47 jeep_wrangler06 A fényezés Chrysler Sahara bézs metál, mint az eredeti autókon Fotó megosztása: 9 /47 jeep_wrangler07 Gumikból az eredetiket már nem gyártják, ezek csak majdnem olyanok, mert újabbak Fotó megosztása: 10 /47 jeep_wrangler08 Eredeti felniket kellett hozzá szerezni, Ford Performance vörös fényezést kaptak Fotó megosztása: 11 /47 jeep_wrangler09 Messziről is szörnyen vidám látvány Fotó megosztása: 12 /47 jeep_wrangler10 Jó kiállású autó, a donor jó állapotú volt, néhány ponton kellett csak felújítani Fotó megosztása: 13 /47 jeep_wrangler11 Keménytetős volt eredetileg, utólag kellett beszerezni a vászontetőt Fotó megosztása: 14 /47 jeep_wrangler12 Külön kivehetőek az ablakai, nem rövid mutatvány, de a hangulat 100%-os Fotó megosztása: 15 /47 jeep_wrangler13 Hangulatfokozó matrica Fotó megosztása: 16 /47 jeep_wrangler14 Tető nélkül fantasztikus látványt nyújt Fotó megosztása: 17 /47 jeep_wrangler16 Valódi terepjáró volt már gyárilag is Fotó megosztása: 18 /47 jeep_wrangler17 A tető kerete is járt a vászonhoz, patentek, peremek és cipzárak tartják a helyén Fotó megosztása: 19 /47 jeep_wrangler18 Az eredeti autókéhoz hasonló egyedi azonosító biléta Fotó megosztása: 20 /47 jeep_wrangler19 Ilyen volt a filmes autókon is Fotó megosztása: 21 /47 jeep_wrangler20 A félajtó Amerikából jött hozzá, drága és ritka alkatrészek Fotó megosztása: 22 /47 jeep_wrangler21 Matrica az embléma, de őrülten jól mutat rajta Fotó megosztása: 23 /47 jeep_wrangler22 Tipikus jeepes megldás a géptető lefogatója Fotó megosztása: 24 /47 jeep_wrangler23 Nincs mégegy ilyen Jeep itthon Fotó megosztása: 25 /47 jeep_wrangler26 Tökéletesen funkcionális, de mégiscsak őgy néz ki, mint a filmben Fotó megosztása: 26 /47 jeep_wrangler27 Az antenna nincs bekötve, de szükség volt rá Fotó megosztása: 27 /47 jeep_wrangler28 A töve és a rugó pont olyan, mint az eredeti autón Fotó megosztása: 28 /47 jeep_wrangler29 Gyári a kormány, hihetetlenül könnyű tekerni Fotó megosztása: 29 /47 jeep_wrangler30 A fényhíd kábelének kivezetése is fontos pont Fotó megosztása: 30 /47 jeep_wrangler31 2,5 literes soros négyhengeres befecskendezős benzinmotor 121 lóerővel Fotó megosztása: 31 /47 jeep_wrangler32 Kötelező tartozék Fotó megosztása: 32 /47 jeep_wrangler33 Rejtett üzemanyag betöltő Fotó megosztása: 33 /47 jeep_wrangler34 Végtelenül jó hangulata van Fotó megosztása: 34 /47 jeep_wrangler36 Vígan indul el a 2,5 literes motorral is, földúton van igazén otthon Fotó megosztása: 35 /47 jeep_wrangler37 Rugózása aszfalton pattogós, földúton el lehet vele karistolni Fotó megosztása: 36 /47 jeep_wrangler38 Mindenhol megnézik, ami egyáltalán nem csoda Fotó megosztása: 37 /47 jeep_wrangler40 A bukókeret is megkapta a puha bőr bevonatot, mint a filmben Fotó megosztása: 38 /47 jeep_wrangler41 Eredetileg sorhatos motorokkal szerelték a filmes autókat, nem passzolhat minden Fotó megosztása: 39 /47 jeep_wrangler42 Annyira jellegzetes, hogy az első rész után a 2015-ös Jurassic Worldben is visszatért Fotó megosztása: 40 /47 jeep_wrangler43 Közúton nem egy álom vezetni, terepre való a Wrangler Fotó megosztása: 41 /47 jeep_wrangler44 Kapcsolható összkerékhajtás és felező is volt benne gyárilag Fotó megosztása: 42 /47 jeep_wrangler46 Vidáman gyorsul a homokban is, végtelenül egyszerű vezetni Fotó megosztása: 43 /47 jeep_wrangler47 Élménydús autó az YJ a kisebb motorral is, pláne ebben a kinézetben Fotó megosztása: 44 /47 jeep_wrangler48 1 évbe telt aprólékosan összerakni, 4,5 millió forint ment el rá Fotó megosztása: 45 /47 jeep_wrangler49 Kipörgésgátló nincs, ABS van Fotó megosztása: 46 /47 jeep_wrangler50 Kormányzása teljesen érzéketlen, de ez is hozzátesz az élményhez Fotó megosztása: 47 /47 1200px-staff_jeep Az egyik legfontosabb jelenetben szerepeltek, ekkor látnak először dínót a főszereplők a filmben Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Külső

Valahol Budapest egyik belső kerületében futottam vele össze először. Majd kiestem az ablakon, amikor elment mellettem és utána tapadtam a tükörre, hátha látom, merre megy, de nem értem utol. Pár hónappal később viszont felbukkant a Facebookon Róbert posztja az autójáról és letámadtam. Ezt látnom kellett közelről!

Annyira látványos és meglepő, amikor ez szembe jön, pláne a film rajongóinak, hogy nem csoda, ha mindenhol megnézik. Róbert maga építette, válogatta össze hozzá az alkatrészeket, bújta hozzá a referenciákat, hogy minden tökéletesen összeállhasson. Szerencsére a Jurassic Park Jeep körül akkora kultusz alakult ki, hogy tulajdonképpen részletes útmutatót találunk hozzá a világhálón, minden egyes utólagos alkatrész beszerzéséhez összegyűjtött linkeket és a fényezés elkészítéséhez szükséges útmutatót.

Az autó alapszíne a Chrysler Sahara bézs metál, erre kerül rá a Ford Performance vörös árnyalata a precízen kimaszkolt helyekre. A referenciákban megvan, milyen szögben állnak az eredeti autó csíkjai, mettől meddig tartanak a piros sávok, és ahhoz is van sablon, hogy a számok az oldalán és a motorháztetőn tökéletesek legyenek. Róbert saját maga maszkolta ki a fényezést, egy teljes napot szöszölt el azzal, hogy tökéletesek legyenek a karakterek. A filmben négyféle autó szerepelt, de egyik sem a 33-as számot viselte. Ez az alkotó egyedi száma, 33-éves korában vette az autót, ennyi egyediség bőven belefér.

A fényezés a legfeltűnőbb, de rengeteg ponton kell figyelni egy ilyen Jeep építésénél. Ott van például az antenna a CB rádióhoz. Ehhez kell egy lyukat vágni a karosszérián, jobb hátul, hogy fel lehessen szerelni. Rádió ugyan nincs benne, de a külsőhöz kellett az antenna. Külön kaphatóak a komponensei, de így pontosan olyan, mint amilyen az eredeti autókon szerepelt. Egyedi gyártás a lámpasor tartó kerete a szélvédő fölött, de lehet kapni egyben is, nyilván drágábban. Ezen a lámpák nem egészen olyanok, mint a filmben, ott egyenként forgatható, nagyon drága hajólámpákat használtak, ide szúrófények kerültek. De például olyan részletre, mint a kábel kivezetése jobb oldalon, odafigyelt az alkotó.

Felkerültek az egyedi „rendszámtáblák”, ehhez is vannak sablonok, így a 33-as szám ezekre is rákerülhetett. A felnik szintén fontos sarokpontok, gyári darabok, amiket utólag kellett beszerezni a donorautóhoz, 5 kellett belőle, hogy a pótkerék is ilyen legyen, szintén Ford Performance vörös fényezést kaptak és észbontóan jól állnak a Wranglernek. Ezekre BF Goodrich AT gumik kerültek, sajnos nem pont olyan, mint az eredeti autón, mert azt már nem gyártják, ez csak hasonló, mert annak a szériának az utódja, kicsit más az oldalfalán a minta.

Mikor látható a Jurassic Parkban ez a Jeep? A film első igazi csúcspontján jelennek meg azok az autók, ami alapján ez épült. Ellie és Alan, valamint Ian épp egy ilyen Jeepből látnak először élő dinoszauruszt, ebben a jelenetben látja először a néző is a mozgó Brachiosaurust. 1993-ban milliók dobták el az agyukat a képkockák láttán és a mozgó dínók első jelenete mindenkinek az emlékezetébe vésődött. Együtt azokkal az autókkal, amikkel John, a Jurassic Park atyja – egyébként Richard Attenborogh – kivitte a főszereplőket a szabadba. Ezek a Jeep Wranglerek voltak azok, így mindenképp meghatározó darabjai az autós popkultúrának.

Tetőből a gyári kemény volt a donorautón, ez viszont nem illik a Jurassic Park autóihoz, vászontető kellett, de nem az összecsukható, hanem a levehető. Ez volt a legnagyobb tétel, újként 600 ezer forint a beszerzése, külön kivehetőek az ajtók felső részei és kicipzározhatóak az ablakai, így lehet tetővel, de ablakok nélkül is autózni vele. Ehhez kellett két keret nélküli ajtó is a gyári keretesek helyére. Ritka és keresett alkatrészek, így Amerikából félmillió forint volt a két jó állapotú, nem rozsdás darab, de szükség volt rájuk.

Az ördög az apróságokban rejlik, így ha át tudunk lendülni a külsőn, akkor találkozunk a tükrön lógó egyedi azonosító lapkával, a szintén eredeti alapján készült kulcstartó bilétával, vagy épp az esőkabáttal, amit Wayne Knight viselt a filmben, ott figyel az anyósülés háttámlájára akasztva. Az autó fényezése önmagában is nagyon szép, de a film emblémája az oldalán csak matrica, viszont szép nyomtatású, ha fakulna, van belőle még egy adag, persze ennek a méretét és a helyét is pontosan kimérték.

Milyen Jeep ez? Az első polgári Jeep terepjáró, a CJ utódja, de az első, mely Wrangler néven került piacra. Egyben a legvitatottabb formájú Jeep is az YJ, mivel az egyetlen olyan modell, ami a jellegzetes kerek első fényszórók helyett szögletes lámpákat kapott. Emellett azonban minden téren tökéletesen megtartották a CJ formai jegyeit kicsit modernizálva a 80-as évek végére. 1986-ban mutatkozott be az YJ és egészen 1995-ig készül. 2,5 literes négyhengeres, elektronikus befecskendezéses szívó benzinessel és 4,2-es sorhatos karburátorossal szerelték, amit később 4,0 literes injektorosra cseréltek. Utóbbihoz lehetett kérni automata váltott, egyébként ötfokozatú kézi volt a sztenderd. Elöl-hátul merevtengelyes, kapcsolható összkerékhajtás alapvetően is jó tereptulajdonságokat adott az új Jeepnek, a modern, kényelmes extrák között pedig szerepelt a szervókormány és a légkondicionáló is, a sorozat végre pedig ABS-t is kapott. Felezővel ellátott összkerékhajtása, komoly hasmagassága, rövid tengelytávja és túlnyúlásai potens terepjáróvá tették. Levehető keménytetővel, összecsukható ponyvatetővel és levehető vászontetővel is készült.

Belső

Filmes autóknál a belsőre ritkán figyelnek és a Jeepekben sem volt semmi komoly átalakítás. Így ebből a szempontból ez egy elég egyszerű projekt, egy dologra lehet figyelni, hogy a filmes autókban a szövet kárpit zöld volt. Ebben itt szürke, de az YJ-k minden épkézláb alkatrésze Európában kincs, és ez jó állapotú volt.

Végtelenül egyszerű az utastér és nagyon pici. Miután lebontottuk róla a tetőt, szinte minden eltűnt körülöttem. Az ajtók könyök alattig érnek, a két első ülés nagyon közel van egymáshoz, a hátsó pedig épp csak egy kis pad. Szörnyen kedves jószág, benne ülni olyan, mint egy kis motorcsónakban, vagy egy nagyon magas MX-5-ben. Egyszerű a műszerfal, de azért elfért rajta rádió, szellőzés panel és némi műszeregység is, de őszinte leszek, kevéssé tudtam a gyári alkatrészekre figyelni, az autó varázsa minden figyelmet elvesz.

Végtelenül egyszerű a vékony kormány, állítható a dőlésszöge, szerencsére gyári, ahogy a külsőn kívül szinte minden eleme az autónak. A filmben többféle bukókerettel láthatóak a Jeepek, ez a családibb változat, van ennél egy sportosabb, csapott hátsó részű verzió is. Rákerültek az eredetivel megegyező barna bőrborítások, így ez a részlet sem ordítóan más. Mondhatjuk úgy is, hogy az összkép szemtelenül tökéletesnek tűnik.

Technika

Egy ilyen Jeep építésekor a megfelelő alap beszerzése a legnehezebb. Nem azért, mert ne lenne YJ a piacon, de nagyon kevés az olyan, ami nincs szitává rohadva. Róbertnek szerencséje volt, ez az autó már itt volt Magyarországon és kellőképpen jó állapotú ahhoz, hogy nekiállon. Csúnyán tud rozsdásodni az YJ karosszériája, de itt ezzel nem voltak nagy problémák. Volt meló viszont a hátsó tengellyel és difivel, valamint a lökhárítókkal. Ezeket újragyártották élvasakból, pont olyan, mint a gyári, a sarokütközők pedig gyárik maradtak.

Motorikusan a filmbeli autók erősebbek voltak, a csúcsmotorral, 190 lóerős 4,0 literes injektoros sorhatos szívómotorokkal voltak szerelve. Ebben az autóban viszont a kisebbik, 2,5 literes négyhengeres Chrysler motor dolgozik ötfokozatú váltóval, osztóművel és kapcsolható összkerékhajtással. Alánézve is szép az összkép, de az építés célja egy használós Jeep volt, nem a restaurálás, esetenként terepre is mennek vele, szóval kár is lett volna a tökéletesre törekedni.

Vezetés

Egyszerű, karcos hangú a négyhengeres motor, vidáman pörög fel, tökéletesen passzol az autó karakteréhez. Van benne erő is éppen elég, a homokos talajon csak úgy nyargalászik a Wrangler, a rövid tengelytáv miatt még folyamatosan táncol is gázadásra. Kormányzása olyan, mint egy motorcsónaké, megadod az irányt, aztán idővel történni fog valami. Ez a közvetlenség a masszív gömbcsuklós elemekből álló kormánymű érdeme, persze a Wrangler nem ebben jó, hanem a terepképességekben.

Bár szívem szerint ezzel a fényezéssel kerülném az összes bokrot, azért mégiscsak egy Jeepről van szó normális utcán is használható terepabroncsokon, így megvan benne a lehetőség. Otthonosabban is mozog terepen, földúton, mint aszfalton. Az érzéketlen kormányzás és a hajózós imbolygás mozdulatait itt van hely kimozogni és a homokon a merevtengelyek sem úgy zötykölődnek, mint a kátyús hazai utakon.

Nincs ezzel baj, ilyen egy valódi terepjáró, pláne egy régi. Nem kényelmes autónak szánták, még csak nem is igazán menőnek, ez terepjáró, funkcionális, így aztán még inkább megmosolyogtató, hogy megannyi amerikai filmben tinik járnak ilyennel iskolába. Kétségtelen persze, hogy borzalmasan jó hangulata van, ebben az összeállításban a vigyor nem akart eltűnni az arcomról, megcsinálta a napomat, az egyszer biztos.

Költségek

Nagyjából 4,5 millió forint és 1 év ment el a projektre. Ez nem tűnik soknak egy olyan Jeep Wranglerért, ami összességében jó állapotú volt és kapott egy olyan fényezést, ami minőségre közelről is nagyon szép. Persze, Róbert nagyon sok részletét otthon, maga csinálta, így a munkadíjakat alacsonyan tudta tartani, de sok alkatrészt mégiscsak be kellett szerezni hozzá.

A ponyvatető 600 ezer forintba került, de nagyon jó minőségű és pontosak az illesztései. A félajtók 300 ezerbe fájtak, plusz a szállítás, áfa és vám 80 000, de szükség volt rájuk, a fényezés nagyjából félmilliót összeget emésztett fel. Apróságok érkeztek hozzá Amerikából, mint az antenna elemei (csak a rögzítő pont és a rugó, a 2 méteres antenna hazai elemekből készült) és a szúrófények. Innen nézve viszonylag olcsó egy ilyen Jeepet összerakni és a végeredmény elképesztő élmény. Persze nem lehet kihagyni a barátok, ismerősök segítségét sem, akiknek Róbert innen is köszöni, hogy viselték az aprólékosságát.

Értékelés

Lehetetlen rosszat mondani egy ilyen projektre. Végtelenül vidám dolog, amikor valaki bele mer vágni és végig is meri csinálni, az eredmény pedig egy olyan autó, amilyenje itthon senki másnak nincsen. Őszintén lenyűgöző a részletesség, amivel Róbert ezt a Jurassic Parkos Jeep Wranglert megépítette. Képtelen vagyok kiverni a fejemből a film főcímzenéjét, amikor a fotókat nézegetem.

