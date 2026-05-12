A rendőrök május 4. és május 10. között 6836 teherautót és 513 autóbuszt ellenőriztek a hazai utakon egy előre bejelentett közlekedésbiztonsági akció keretében. Az ellenőrzött járművek esetében 2552 alkalommal állapítottak meg jogsértést, azonnali közlekedési korlátozást 13 nehéz tehergépkocsi esetében kellett elrendelni.

A teherautók ellenőrzése során vezetési és pihenőidővel kapcsolatos szabályszegések miatt 108 alkalommal, a jármű- és rakománybiztonsággal kapcsolatban 322 esetben, míg az okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt 147 alkalommal kellett intézkedni.

A teherautó-vezetők ellenőrzése során hat esetben merült fel alkoholfogyasztás gyanúja, 352 alkalommal nem használták a passzív biztonsági eszközt, 1075 jármű vezetője túllépte a megengedett legnagyobb sebességet.

Az autóbuszok ellenőrzése során vezetési és pihenőidővel kapcsolatos szabályszegések miatt 40 alkalommal, míg az okmányokkal kapcsolatos jogsértések miatt 12 alkalommal kellett intézkedni. Az ellenőrzött autóbuszok vezetői közül 13 esetben nem használták a passzív biztonsági eszközt, illetve 14 alkalommal túllépték a megengedett legnagyobb sebességet.

