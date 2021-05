Származását az utastér sem titkolja, a kormány és a műszerfal mellett az egybeépített fejtámlájú kagylóülések is kaptak egy dombornyomott SVR logót. A barna-fekete bőrkombináció és a karboncsomag nagyon drágának tűnik (az is), a kidolgozás minősége első osztályú. Karbonborításból még a hátsó sor könyöklőire és a könyöklő hátsó részén elhelyezett szellőzők köré is jutott, kiemelkedően igényes hatást kelt ezzel az egész utastér.

A digitális műszerfal és a Touch Pro Duo névre keresztelt, két 10 colos érintőképernyőből álló infotainment rendszer is illik a modern stílushoz, amelyek közül a felső indulásnál egy kicsit előrebillen, hogy jobban láthassuk, leállításnál pedig belesimul a műszerfalba. Az alsó kijelzőn keresztül állíthatunk minden funkciót, külön gombot csak a hangerő-, illetve a hőfokállítás kapott, de utóbbiak tekerőgombjának belseje is egy-egy kijelző, akárcsak a Jaguarok esetében.

A digitális felület viszont a Range Roverben is inkább csak jól mutat, mintsem jól funkcionál, elég nehézkes a kezelése (főleg a kormányon lévő érintésérzékeny felületnek), a rendszer válaszideje hosszabb a kelleténél. De minek úgy sietni a nagy urizálás közepette? A helykínálat elöl bőséges, a hátsó sor pedig az átlagnál sportosabban formált ülésekkel is kellemes helykínálatot nyújt.

Pakolórekeszekből van elég, tágas a kesztyűtartó, van térképzseb az ajtóban, plusz egy kis oldalirányba nyitható tároló a könyöklő alatt. A csomagtér 784 literes és 1761 literig bővíthető a 60/40 arányban dönthető hátsó üléstámlák elfektetése után.