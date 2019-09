Az indítógomb megnyomása után határozott hörrenéssel ébred a V6-os és V8-as modell is, aztán minden elcsendesül. A zajszigetelés szinte túl tökéletes, én elfogadnék sokkal tolakodóbb motor és kipufogó hangot is az utastérben. Úthibák nem léteznek, csak suhanás és csónakázás van egy tökéletes világban, ahol mindig megfelelő a hőmérséklet, pontosan akkor érünk oda mindenhová, amikor akarunk, és épp csak annyira foglalkozunk a külvilággal, amennyire szükséges. Ez történik Comfort módban…

Mindössze két gomb megfelelő összhangja szükséges ahhoz, hogy a Cayenne Turbo Coupé levetkőzze a fehérkesztyűs úriembert, és az első rajtkockában gumit melegítő 911-essé váljon. Az egyikre az van írva, hogy Sport+, a másik pedig az üzemmódtárcsa közepén lévő Sport Response gomb, amely megnyomásával 20 másodpercig az autó maximális ereje azonnal a rendelkezésre áll a lehető legfeszesebb beállításokkal és villámgyors váltásokkal.

A futómű, a kormányzás és a gázpedál felkeményedik, a kipufogó géppuskává változik, a négyliteres turbómotor szabadjára engedi mind az 550 lóerőt és 770 Nm nyomatékot. Na ilyenkor kell nagyon észnél lenni, mert hiába az összkerékhajtás és a hátsó kerék kormányzás, az opcióként rendelhető kerámia féktárcsák és a legapróbb kézmozdulatokra is azonnal reagáló kormánymű, elég egy rossz mozdulat, aztán vakarhatjuk az árokban a fejünket. De ehhez persze azt is hozzá kell tenni, hogy ha nem vagyunk teljesen hülyék, akkor ez a Turbo úgy tapad be a kanyarba és olyan kanyarsebességeket tud produkálni, hogy az hihetetlen egy ekkora bálnától. Picit esős aszfalton néha megindult az orra vagy a feneke, de végig inkább túlkormányzottan viselkedett a Turbo, az S-nél nem találkoztunk nedves aszfalttal, az folyamatosan tapad mint az istennyila.

Ami viszont a szűk szlovén szerpentineken kiderült, hogy ekkora erő és a méretes test párosa, amivel a Turbo büszkélkedhet, nem ide való. Lehetetlen kiautózni ilyen körülmények között ezt a teljesítményt, és verejtékes munka szükségeltetik a volán mögött ahhoz, hogy igazán kiadják az ívek és szépen próbáld fűzni a kanyarokat egymás után. Nem úgy mint az S, ami pont azzal a bő 100 lóerővel kevesebb, ami még mindig nagyon sok, de mivel a súlya 150 kilóval könnyebb, mint a Turbónak, pont tökéletes az egyensúly, szépen kiautózhatók az adottságai és fel sem merül az, hogy meg akar ölni.

Hallgassuk meg, milyen a hangja a Turbónak akkor, amikor még igazából semmi nem történik, csak beindítjuk a motort és adunk néhány laza gázfröccsöt. Habár a szívó V8 hangját semmi nem übereli, azért szódával ez a csigázott változat is elmegy.