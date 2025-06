Kétszer is lenyűgözi az embert az ajtó beszálláskor. Először a keret nélküliség, sötétben pedig a Porsche-felirat vetítése, amelyre a hátsó ajtók is képesek. Átlépve a Macan Turbo feliratos küszöböt, megérkezünk a beltérbe, mely nem csak a fehér bőrborítások miatt világos, hanem a panorámatetőnek köszönhetően is.

Nemcsak látszatra, tapintásra is remek anyagok vesznek körül, ahogy annak lennie kell. Fejünk körül a kárpit például Race-Texből készült, ami leginkább az Alcantarára emlékezteti az embert. Ez egy, a Porsche által viszonylag gyakran használt anyag, mely könnyen tisztítható, tűzálló és nem állati eredetű. Egy helyen érzékelhető spórolás: ha egyedül utazik az ember, a jobb egyhez tartozó biztonsági öv feje kopog a B oszlopon. Egészen zavaró volt, először valami hibára gyanakodtam. Ez is jelzi, hogy sokszor milyen fontosak is az ilyen problémákat megszüntető láthatatlan extrák.

Ha magára csukja az ajtót a sofőr, az autó fel is éled, és gyakorlatilag rajtra kész. Egyetlen gombot sem kell benyomni az elinduláshoz, amely egyébként a Porsche-hagyományokat követve itt is a bal oldalon található. Mi azonban még nem indulunk, csak ismerkedünk a fűthető és szellőztethető első ülések oldalán lévő kapcsolósorral, melyek 18 irányban mozgatják a jó oldaltartású, komfortos bútorzatot.

Motorosan állítható az ülésmagasság, a dőlésszög, a deréktámasz, az ülőlap hossza, de rászoríthatjuk combjainkra és bordáinkra is az oldalsó párnákat. Három-három üléspozíciót menthetünk el sofőr- és utasoldalon egyaránt. A ki- és beszállást segíti a hátracsúszó ülés, valamint a szintén elektromos mozgatású kormányoszlop. A beállítási lehetőségek egyedül talán a mélységben korlátozottak, de ez nem meglepő, hiszen ott az akksi lapul.

Van, ahol nem nyúltak a Macanhoz az elődhöz képest: a bőrborítású kormány ugyanolyan darab, mint az elődben, csak egy-két gombot címkéztek át. Minek is változtatni azon persze, ami jó. Minimális számú nyomkodnivaló esik hüvelykujjaink útjába, van viszont egy üzemmódválasztó tekerő kéznél, praktikus helyen. Zavaró lehet viszont a bajuszkapcsolón lévő tempomat-kezelés, melyet mérete miatt akár össze is keverhet az ember az irányjelzővel.

Az elektromos átállással együtt beköszöntött a szinte teljes digitalizáció is a Macanban. A műszerek 12,6 colos, a környezetéből kiemelkedő, hajlított képernyőre kerültek. A három digitális órán megjelenített adatok személyre szabhatóak, kaphatunk teljesen leegyszerűsített, vagy akár teljes térképes nézetet is. Kár, hogy utóbbi nem tudja megugrani az Android Autón vagy Apple Carplay-en keresztül indított navigációt, ebben az esetben csak az irányokat jelzi a rendszer.

Ezek térképéhez ott van a középső, az elődhöz képest változatlan méretű 10,9 colos érintőképernyő, mely belesimul a karbonbetétes műszerfalba. Az általunk tesztelt Macanban „csak” ennyi kijelző volt, de elérhető még head-up display-jel és utasoldali kijelzővel szerelt autó is.

A menürendszer egyszerűen kezelhető és átlátható, bizonyos mértékig pedig rendezhető is, így a leggyakrabban használt funkciók és programok néhány érintéssel elérhetőek – még a vezetéstámogató rendszerek elemei is. Itt is megtalálja az ember a klímabeállításokat, de felesleges őket keresni, mivel lényegében minden ott van a félig lebegő középkonzolon. A gombok nem érintésérzékenyek, ehelyett az egész zongoralakk-panel egyben mozog.

Ez alatt rejlik félig-meddig eldugva néhány aljzat, a vezeték nélküli mobiltöltő azonban szem előtt van. USB-csatlakozókból a hátsó sor is kapott kettőt, de ennél fontosabb, hogy a fűthető ülésekben elférnek még a nálam (178 cm) lényegesen magasabbak is. Nagy eredmény ez, tekintve, hogy az akkumulátor alul, az üvegtető felül vesz el teret, a kemény hátú sportülés pedig a lábtér utolsó centijeit teheti kényelmetlenné. De nem teszi, mert kellően nagy a tér.

Az autóban körbefut egy LED-csík, a hátsó ajtóktól kezdve körbe a műszerfalon át. Természetesen ennek is változtatható a színe, de nem csak dizájnszerepet adott neki a Porsche. Vibrálásával például jelzi az üzemmódváltást, azt, ha éppen töltőn lóg az autó, de akkor is figyelmeztet, ha épp rá akarnánk nyitni az ajtót a hátulról jövőre – ilyenkor csak az érintett oldalon villog vörösen figyelmeztetve.

Nem is gondolnánk, de tény, hogy kategóriájának egyik legjobb helykínálatával rendelkezik a Porsche Macan. Úgy persze könnyű, hogy elöl is csomagtartója van: a frunk 84 literes, és gombnyomásra, vagy akár gesztusvezérlésre is automatikusan nyílik. Nincs „géptető” alatti vak kotorászás. Itt egyébként simán elfér a töltőkábel mellett egy-két apróbb holmi még.

A nagyobb dolgokhoz persze ott van a 480 literes csomagtér, mely 1288 literre bővíthető ülésborítással, akár a csomagtartóból is, hála a két oldalon lévő karoknak. Kifejezetten jól pakolható a Macan feneke, már csak azért is, mert ha nehezebb cuccokat raknánk hátra, egy gombnyomással lejjebb engedhetjük a futóművet néhány centivel.

Ha valamiért sem a két csomagtér, sem a belső tér változatos zsebei, rekeszei nem lennének elegendőek a csomagoknak, csak az utánfutó marad. A Macannal akár még azt is lehet vontatni, 2000 kg fékezett és 750 kg fékezetlen tömeget. A vonóhorog gombnyomásra kiugrik, csupán egy mozdulattal rögzíteni kell.