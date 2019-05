Némi tudatalatti rettegés kíséretében megnyomjuk a mutatóujjunkkal a sajátos német humorral forgó turbinára emlékeztető indítógombot, és – természetesen nem történik semmi, hisz ez egy villanyautó. A műszerfalon megjelenik az üzenet, hogy a kocsi részéről OK, mehetünk, ha akarunk. D-be húzzuk a hagyományos Mercikből is ismert bajuszkapcsoló-váltókart, majd rálépünk a gázpedálra jobb oldali pedálra, és akkor bezzeg történik valami! 765 Nm szabadul el ebben a pillanatban, az első és a hátsó elektromos motor összehangolt erőfeszítése pedig úgy indítja meg a két és fél tonnás tankot, hogy belénkszorul a szusz. A megszakításmentes gyorsulás elképesztő és megszokhatatlan; még akinek van is tapasztalata hasonlóan erős benzines vagy dízel autóval, azt is meglepi újra és újra ez a sebességváltásoktól mentes, egészen a leszabályzásig szinte lineáris vízszintes zuhanás.

Mindig a nagy tömeg és a nagy erő együttműködése adja az igazi luxust az ilyen vonulós prémiumautókban: egy Rolls-Royce egészen máshogy indul meg, mint egy 911-es. És az EQC inkább Rolls, ami azzal jár, hogy el kell fogadni: a nagy tömeggel kanyarokban vagy erős fékezésnél már csak a baj van. Az EQC természetesen nagyon biztonságos autó, stabilitása kiváló, a kormányzása nyugodt és meglepően reszponzív, de a sodrósabb fordulókban még az alacsony súlypont (650 kilónyi akkumulátor a padló alatt!) sem tudja elfedni, hogy mennyire nehéz, fékezésnél pedig a rendkívül intenzív, százlóerős nagyságrendű rekuperáció, de még a négy hatalmas tárcsa sem képes kijátszani a fizikát. Gyorsulni jó, gyorsan menni vagy gyorsan megállni egy kicsit mindig félelmetes ezzel a Mercedes-szel.

Ha pedig nem akarunk száguldozni, hanem csak prózaian közlekedni akarunk, az EQC olyan autó, amilyennek szeretnénk, hogy legyen. Sietős, dinamikus, haladós tempóban autóznánk? Sport módban, erősre állított visszatöltéssel, dinamikusra kapcsolt hátsó légrugókkal és kormányrásegítéssel agilis, fürge, élénk a kocsi. Álmatagon siklanánk inkább? Comfort mód, asszisztensek bekapcs, a kocsi pedig figyeli a követési távolságot, a sávtartást, a táblákat helyettünk, a tempomat pedig még a körforgalmak előtt is olyan tempóra lassít, amivel pont kényelmesen, de még nem nyomorúságosan lassan lehet átsuhanni ezeken a pontokon. Extrém takarékosan, hatótáv-rekordra gyúrva spórolnánk a kilowattórákkal? A jobb oldali pedálban életre kel egy kis manó, amelyik nekiveti vállát a talpunknak, ha a szükségesnél jobban taposnánk a teljesítmény-szabályzót, a sebességünket pedig mindenkor úgy határozza meg, hogy a leghatékonyabban kapaszkodjunk fel az emelkedő, a legtöbbet visszatöltve surranjunk le a lejtőn, a legtutibb tempóval essünk be a kanyarokba és optimális időben kezdjünk lassítani az iskolát védő 30-as zóna előtt.

Mindezt természetesen a csodás hangú Burmester hifi és a finoman, csendesen operáló, felszereltségtől függően két- vagy háromzónás, természetesen energiatakarékos, hőszivattyús klímaberendezés teremtette környezetben. Az EQC nem csak elektromos és erős autó, hanem ízig-vérig prémiumtermék és ízig-vérig Mercedes.