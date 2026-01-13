Erős évet zártak a használt autókat Nyugat-Európából behordó kereskedők és nepperek: 128 155 darab személyautó állt forgalomba 2025-ben a Datahouse szerint, ami 17 194-gyel (15,5 százalékkal) több az egy évvel korábbi adatnál.

A növekedés nem tavaly kezdődött, 2023-hoz képest 22 486 darabos pluszban jár az import (ami 21,28 százalékos emelkedés).

Tengerbe vizet? – Top 20 importmárka

Zömében kisebb helycserék jellemezték ugyan a külföldről használtan behozott személyautók márkalistáit, de évtizedes távlatban nézve megszoktunk pár állandóságot. Ezek közül a leglátványosabbak, hogy

a német márkák dominálják az importot,

az idehaza egyedülálló mennyiségben és mértékben futó Suzukikból nincs érdemi használtautó-behozatal Magyarországra.

Minek is lenne? Magasan nálunk a legnagyobb a piaci részesedése a Suzukinak egész Európát nézve szinte azóta, hogy Esztergomban működik a márka egyetlen gyára a kontinensen. Eddig 22 olyan esztendőt jegyezhettünk fel, amikor Suzukiból állt a legtöbb új személyautó forgalomba idehaza. Ebből következően az országban használt Suzukik száma és a piac egészéhez viszonyított aránya is kivételesen magas nálunk. Minden más országénál szélesebb a használt modellek választéka, kedvezőek a piaci áraik, természetes, hogy nem volt érdemi tényező a márka az importlistán.

Most viszont egészen magas számot látni a Suzuki neve mellett, ráadásul a márkalista első 25 helyezettje közül (ami 94,85 százalékos piaci részesedés) a Tesla mellett a Suzukinak ugrott meg a legnagyobb mértékben az importja év/év alapon. Plusz 38,64 százalékkal 2025-ben. Ráadásul az elmúlt időszakban évről évre egyre nagyobb mértékű a növekedés: plusz 510 autó 2023-ról 2024-re, és immár plusz 964 autó 2024-ről 2025-re.

Év Suzukik száma (darab) Helyezés az adott évben 2025 3459 14. 2024 2495 18. 2023 1987 19.

Mindez plusz 74,08 százalék 2023-ról 2025-re. Nagyon eltérő a Suzuki és a Tesla kínálata, áraik és a vásárlóik, ám az elmúlt években ez a két márka párhuzamosan, eddig mindenkin átvágva húz előre az importlistán.

Rátérve a top 20-as táblázat legelejére, helycserét látunk a dobogón: az Opel megelőzte a Fordot, viszont egyik sem veszélyeztette a Volkswagen régóta stabilan őrzött első helyét. Az első tíz márka közül változatlanul hét német, viszont valamelyest erősödött a másik három piaci részesedése (a japán Toyota, valamint a dél-koreai páros, a Hyundai és a Kia).

Márka Darab 1. Volkswagen 16 381 2. Opel 10 855 3. Ford 10 841 4. Audi 8389 5. Toyota 7445 6. Hyundai 6490 7. Mercedes-Benz 6316 8. BMW 5688 9. Kia 4833 10. Skoda 4653

A fenti tízes táblázatban egyedül a BMW márka használt modelljeinek csökkent az importja, mindenki más a piac egészével együtt gyarapodott.

Megszokott jelenség a használt Teslák jelentős nyugat-európai árcsökkenése után a megnövekedett hazai kereslet, majdnem top 10-es márkává nőttek tavaly (plusz 1667 darab jármű). Ha ilyen mértékben növekedik a behozataluk – és a Suzukik importja – mindkettő beverekedheti magát az első tízbe 2026-ban.

Márka Darab 11. Tesla 4200 12. Renault 3523 13. Honda 3520 14. Suzuki 3459 15. Mazda 3266 16. Nissan 3131 17. Peugeot 3038 18. Fiat 3019 19. SEAT 2431 20. Citroen 2189

A japán és a dél-koreai brandek mellett valamelyest növekedett a franciák piaci részesedése is a top 20-ban. Kíváncsian várjuk, trend lesz-e az elkövetkező esztendőkben a németek eddig domináns szerepének a mérséklődése.

Kategóriák szerint nézve más a használtautó-import, mint az új személyautók piaca, ahol megkérdőjelezhetetlen a SUV-ok fölénye. Itt nincs az első háromban szabadidőautós-kategória.

Kategória Darab Piaci részesedés

(százalék) 1. C-Alsó-közép 31 908 24,9 2. D-felső-közép 19 456 15,18 3. B-Kisautó 19 342 15,09

Testvérek az élen – Top 20 importmodell

Itt is helycserét látunk a dobogón, a már-már örök első Volkswagen Golf mögé fellépett nagyobb testvére, a Passat (plusz 13,88 százalék), amivel egyazon márka két modellje vezeti a listát. A Ford Focus harmadik helyre csúszása mögött a saját szereplése áll, a legnépszerűbb személyautók közül ennek a behozatala növekedett a legkevésbé 2025-ben (plusz 3,82 százalék).

Soha korábban nem látott pozícióba emelkedett a Tesla Model 3, amely öt német modell mögött, három német modell előtt immár a hatodik. Alig valamivel kevesebb jött be belőle tavaly az országba, mint Audi A4-esből, és jóval több, mint Opel Corsából, a trendből kiolvashatóan újabb előrelépés várható idén.

Modell Darab 1. Volkswagen Golf 4333 2. Volkswagen Passat 3709 3. Ford Focus 3506 4. Opel Astra 3373 5. Audi A4 2945 6. Tesla Model 3 2910 7. Opel Corsa 2208 8. Skoda Octavia 2064 9. Opel Meriva 1760 10. Kia Ceed 1742

Hátrébb a modell-listán megjelenik több Európán kívüli márka személyautója: három japán (köztük a Suzuki húzótermékeként a Swift) és egy dél-koreai. Francia modell egyetlen egy sincs a top 20-ban, a 2016-ban még abszolút első BMW 3-as széria 2025-ben már csak a 17-ik.

Figyelemre méltó, hogy a Mercedes-Benzek behozatala annyira sok modellre szóródik szét, hogy bár a márkalistán hetedik, egy konkrét személyautója sincs rajta a húszas listán.

Innen nézve a Volkswagen vezet négy modellel, az Opel a második hárommal, a Fordnak és az Audinak két-két személyautója szerepel a top 20-ban.

Modell Darab 11. Audi A3 1715 12. Ford Fiesta 1694 13. Toyota Yaris 1570 14. Hyundai I30 1482 15. Volkswagen Polo 1402 16. Suzuki Swift 1401 17. BMW 3 1358 18. Volkswagen Touran 1345 19. Audi A6 1298 20. Honda Jazz 1270

A legdrágább Magyarországra érkezett autók

Túlzás nélkül állítható, hogy szárnyal a használt luxusautók importja, az általunk megnézett tíz márkából nyolcnál emelkedett a behozott személyautók száma 2025-ben.

Márka Darab 2025-ben Darab 2024-ben Porsche 524 508 Maserati 73 52 Ferrari 38 32 Bentley 23 32 Lamborghini 14 9 Aston Martin 13 15 Rolls Royce 8 5 McLaren 5 1 Morgan 2 0 Bugatti 1 0

Számos méregdrága példányt vásároltak magyar vevők: 911-es Porschéból 155 darab jött be (1968-tól kezdődően a 2025-ös évjáratig), pár éves Ferrariból forgalomba állt 812 GTS, F8 Tributo, Purosangue, 296 GTB és SF90 is, Bentley-ből egy pár hónapos Flying Spur, Lamborghiniből a legfiatalabbak több Huracán és több Urus, Aston Martinokból több Vantage és több DBX.

Valószínűleg a Rolls Royce-ok legdrágábbja egy 2022-es Ghost (vagy egy 2018-as Phantom?) lehetett, míg McLarenből egy 2023-as 720S.

Valakik vásároltak tavaly két Morgant is, némileg színesítve ezzel a magyar utak forgalmát, meglehetősen ritkán látni a márka termékeit idehaza.

Érkeztek igazán izgalmas veteránok is: két 356-os Porsche (1958 és 1959) mellett egy 1931-es Bugatti 43-ast is forgalomba állítottak, magyarán OT-rendszám került rá tavaly.