Erős évet zártak a használt autókat Nyugat-Európából behordó kereskedők és nepperek: 128 155 darab személyautó állt forgalomba 2025-ben a Datahouse szerint, ami 17 194-gyel (15,5 százalékkal) több az egy évvel korábbi adatnál.
A növekedés nem tavaly kezdődött, 2023-hoz képest 22 486 darabos pluszban jár az import (ami 21,28 százalékos emelkedés).
Tengerbe vizet? – Top 20 importmárka
Zömében kisebb helycserék jellemezték ugyan a külföldről használtan behozott személyautók márkalistáit, de évtizedes távlatban nézve megszoktunk pár állandóságot. Ezek közül a leglátványosabbak, hogy
- a német márkák dominálják az importot,
- az idehaza egyedülálló mennyiségben és mértékben futó Suzukikból nincs érdemi használtautó-behozatal Magyarországra.
Minek is lenne? Magasan nálunk a legnagyobb a piaci részesedése a Suzukinak egész Európát nézve szinte azóta, hogy Esztergomban működik a márka egyetlen gyára a kontinensen. Eddig 22 olyan esztendőt jegyezhettünk fel, amikor Suzukiból állt a legtöbb új személyautó forgalomba idehaza. Ebből következően az országban használt Suzukik száma és a piac egészéhez viszonyított aránya is kivételesen magas nálunk. Minden más országénál szélesebb a használt modellek választéka, kedvezőek a piaci áraik, természetes, hogy nem volt érdemi tényező a márka az importlistán.
Most viszont egészen magas számot látni a Suzuki neve mellett, ráadásul a márkalista első 25 helyezettje közül (ami 94,85 százalékos piaci részesedés) a Tesla mellett a Suzukinak ugrott meg a legnagyobb mértékben az importja év/év alapon. Plusz 38,64 százalékkal 2025-ben. Ráadásul az elmúlt időszakban évről évre egyre nagyobb mértékű a növekedés: plusz 510 autó 2023-ról 2024-re, és immár plusz 964 autó 2024-ről 2025-re.
|Év
|Suzukik száma (darab)
|Helyezés az adott évben
|2025
|3459
|14.
|2024
|2495
|18.
|2023
|1987
|19.
Mindez plusz 74,08 százalék 2023-ról 2025-re. Nagyon eltérő a Suzuki és a Tesla kínálata, áraik és a vásárlóik, ám az elmúlt években ez a két márka párhuzamosan, eddig mindenkin átvágva húz előre az importlistán.
Rátérve a top 20-as táblázat legelejére, helycserét látunk a dobogón: az Opel megelőzte a Fordot, viszont egyik sem veszélyeztette a Volkswagen régóta stabilan őrzött első helyét. Az első tíz márka közül változatlanul hét német, viszont valamelyest erősödött a másik három piaci részesedése (a japán Toyota, valamint a dél-koreai páros, a Hyundai és a Kia).
|Márka
|Darab
|1.
|Volkswagen
|16 381
|2.
|Opel
|10 855
|3.
|Ford
|10 841
|4.
|Audi
|8389
|5.
|Toyota
|7445
|6.
|Hyundai
|6490
|7.
|Mercedes-Benz
|6316
|8.
|BMW
|5688
|9.
|Kia
|4833
|10.
|Skoda
|4653
A fenti tízes táblázatban egyedül a BMW márka használt modelljeinek csökkent az importja, mindenki más a piac egészével együtt gyarapodott.
Megszokott jelenség a használt Teslák jelentős nyugat-európai árcsökkenése után a megnövekedett hazai kereslet, majdnem top 10-es márkává nőttek tavaly (plusz 1667 darab jármű). Ha ilyen mértékben növekedik a behozataluk – és a Suzukik importja – mindkettő beverekedheti magát az első tízbe 2026-ban.
|Márka
|Darab
|11.
|Tesla
|4200
|12.
|Renault
|3523
|13.
|Honda
|3520
|14.
|Suzuki
|3459
|15.
|Mazda
|3266
|16.
|Nissan
|3131
|17.
|Peugeot
|3038
|18.
|Fiat
|3019
|19.
|SEAT
|2431
|20.
|Citroen
|2189
A japán és a dél-koreai brandek mellett valamelyest növekedett a franciák piaci részesedése is a top 20-ban. Kíváncsian várjuk, trend lesz-e az elkövetkező esztendőkben a németek eddig domináns szerepének a mérséklődése.
Kategóriák szerint nézve más a használtautó-import, mint az új személyautók piaca, ahol megkérdőjelezhetetlen a SUV-ok fölénye. Itt nincs az első háromban szabadidőautós-kategória.
|Kategória
|Darab
|Piaci részesedés
(százalék)
|1.
|C-Alsó-közép
|31 908
|24,9
|2.
|D-felső-közép
|19 456
|15,18
|3.
|B-Kisautó
|19 342
|15,09
Testvérek az élen – Top 20 importmodell
Itt is helycserét látunk a dobogón, a már-már örök első Volkswagen Golf mögé fellépett nagyobb testvére, a Passat (plusz 13,88 százalék), amivel egyazon márka két modellje vezeti a listát. A Ford Focus harmadik helyre csúszása mögött a saját szereplése áll, a legnépszerűbb személyautók közül ennek a behozatala növekedett a legkevésbé 2025-ben (plusz 3,82 százalék).
Soha korábban nem látott pozícióba emelkedett a Tesla Model 3, amely öt német modell mögött, három német modell előtt immár a hatodik. Alig valamivel kevesebb jött be belőle tavaly az országba, mint Audi A4-esből, és jóval több, mint Opel Corsából, a trendből kiolvashatóan újabb előrelépés várható idén.
|Modell
|Darab
|1.
|Volkswagen Golf
|4333
|2.
|Volkswagen Passat
|3709
|3.
|Ford Focus
|3506
|4.
|Opel Astra
|3373
|5.
|Audi A4
|2945
|6.
|Tesla Model 3
|2910
|7.
|Opel Corsa
|2208
|8.
|Skoda Octavia
|2064
|9.
|Opel Meriva
|1760
|10.
|Kia Ceed
|1742
Hátrébb a modell-listán megjelenik több Európán kívüli márka személyautója: három japán (köztük a Suzuki húzótermékeként a Swift) és egy dél-koreai. Francia modell egyetlen egy sincs a top 20-ban, a 2016-ban még abszolút első BMW 3-as széria 2025-ben már csak a 17-ik.
Figyelemre méltó, hogy a Mercedes-Benzek behozatala annyira sok modellre szóródik szét, hogy bár a márkalistán hetedik, egy konkrét személyautója sincs rajta a húszas listán.
Innen nézve a Volkswagen vezet négy modellel, az Opel a második hárommal, a Fordnak és az Audinak két-két személyautója szerepel a top 20-ban.
|Modell
|Darab
|11.
|Audi A3
|1715
|12.
|Ford Fiesta
|1694
|13.
|Toyota Yaris
|1570
|14.
|Hyundai I30
|1482
|15.
|Volkswagen Polo
|1402
|16.
|Suzuki Swift
|1401
|17.
|BMW 3
|1358
|18.
|Volkswagen Touran
|1345
|19.
|Audi A6
|1298
|20.
|Honda Jazz
|1270
A legdrágább Magyarországra érkezett autók
Túlzás nélkül állítható, hogy szárnyal a használt luxusautók importja, az általunk megnézett tíz márkából nyolcnál emelkedett a behozott személyautók száma 2025-ben.
|Márka
|Darab 2025-ben
|Darab 2024-ben
|Porsche
|524
|508
|Maserati
|73
|52
|Ferrari
|38
|32
|Bentley
|23
|32
|Lamborghini
|14
|9
|Aston Martin
|13
|15
|Rolls Royce
|8
|5
|McLaren
|5
|1
|Morgan
|2
|0
|Bugatti
|1
|0
Számos méregdrága példányt vásároltak magyar vevők: 911-es Porschéból 155 darab jött be (1968-tól kezdődően a 2025-ös évjáratig), pár éves Ferrariból forgalomba állt 812 GTS, F8 Tributo, Purosangue, 296 GTB és SF90 is, Bentley-ből egy pár hónapos Flying Spur, Lamborghiniből a legfiatalabbak több Huracán és több Urus, Aston Martinokból több Vantage és több DBX.
Valószínűleg a Rolls Royce-ok legdrágábbja egy 2022-es Ghost (vagy egy 2018-as Phantom?) lehetett, míg McLarenből egy 2023-as 720S.
Valakik vásároltak tavaly két Morgant is, némileg színesítve ezzel a magyar utak forgalmát, meglehetősen ritkán látni a márka termékeit idehaza.
Érkeztek igazán izgalmas veteránok is: két 356-os Porsche (1958 és 1959) mellett egy 1931-es Bugatti 43-ast is forgalomba állítottak, magyarán OT-rendszám került rá tavaly.