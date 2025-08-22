STLA Large: így nevezi felső kategóriás típusaihoz szánt platformját a Stellantis-csoport. Ezt alkalmazza a most bemutatott Jeep Cherokee, amely olyan modellekkel osztozik ezen az akár tisztán elektromos hajtásláncok befogadására is előkészített architektúrán, mint az Alfa Romeo Giulia és Stelvio utódai, vagy a már bemutatott Dodge Charger. Nagy különbség, hogy ez utóbbiakba hosszában építik be a motort, míg a Jeep Cherokee orrában keresztben áll az erőforrás.

Nem tudni, később lesz-e tisztán elektromos kivitele, mindenesetre az év végétől piacra kerülő új Cherokee bevezető hajtáslánca 1,6 literes, soros négyhengeres motorra épülő hibrid konfiguráció, amelyhez 6,4 l/100 km átlagos üzemanyag-fogyasztást ígér a gyártó.

A belső égésű erőforrás mellett két villanymotort is alkalmazó hibrid egység rendszerteljesítménye 213 LE, legnagyobb forgatónyomatéka 312 Nm. Az egy tankolással megtehető több mint 800 kilométer, a legnagyobb vontatható tömeget egyelőre nem adták meg.

Ez az öntöltő hibrid rendszer elvileg saját fejlesztés, és abszolút újdonság a Jeep háza táján, azaz a nagybetűs jövőt képviseli a cégnél. Ehhez képest érdekes választás, hogy a világpremieren az idén 57 éves LL COOL J lépett fel 1990-es slágerével, a Mama Said Knock You Outtal, amely egyébként a modell bevezető reklámjában is megszólal.

Ami a fent említett terepképességeket illeti, alapkivitelben kapja az összkerékhajtást a modell, ám a hátsó tengely lekapcsolható a hajtásból, így ha nincs szükség 4×4-re, elsőkerék-hajtással halad a Cherokee – ilyenre sem volt még példa a modell történetében. Lesz Selec-Terrain terepüzemmód-váltó sport, hó és sár üzemmódokkal, a szabad hasmagasság 203 mm, a terepszögek pedig 19,6, 18,8 és 29,4 fokosak.

Az új platform előnye, hogy az előző generációs Cherokee-nál 30%-kal tágasabb a csomagtartó, de mivel a pontos méreteket még nem adták meg, nem lehet megmondani, hogy ebből mennyi írható a nyers méretnövekedés számlájára, és mennyit köszönhetünk az esetleges jobb helykihasználásnak.

Mivel 2025-öt írunk, a Jeep Cherokee bővelkedik digitális szórakoztató és vezetőtámogató tartalmakban. A digitális műszeregység 10,25 colos, az érintőképernyő 12,3 colos, teljes körű az okostelefon-integráció. Az autó érzékeli a gyalogosokat, az akadályokat és az elbóbiskoló sofőrt. A szoftverek vezeték nélküli kapcsolaton keresztül frissülnek, és egy sor játék is letölthető a fedélzeti multimédia-rendszerbe.

Az új Cherokee már rendelhető Észak-Amerikában, az első példányok az év vége felé érkeznek majd meg a helyi kereskedésekbe.

Alább gyári videón ismerkedhetsz az új Cherokee-val:

