Amerikában nem olyan súlyos a villanyautók iránti kereslet visszaesése, mint Európában, de az elektromos izomautó gondolata azért sokaknál kiverte a biztosítékot. Ezért a Dodge már jó előre beharangozta, hogy nyugi, visszatér a benzinmotor a Charger kupéba – és erre most el is jött az ideje.

A 3,0 literes, soros hathengeres motor nem új, évek óta használják a Chrysler-csoport (pardon: a Stellantis észak-amerikai ágának) márkái. A blokk mindig is két teljesítményszinten volt elérhető, 426 és 558 lóerővel, és ez most sem változott, bár a hangsúly most az erősebb verzión van.

Az egyébként Hurricane-ként ismert motorcsalád most Sixpack néven tér vissza az izomkupéba. Zseniális a név: egyrészt utal a hengerek számára, másrészt a sixpack a kockás has angol megfelelője, tehát az autó jellegét is tisztázza előre.

A háromliteres motor alapértelmezésben mindkét tengelyt hajtja, de az első kerekek mindkét teljesítményszinten leválaszthatók a hajtásról. Ez lehetővé teszi a driftelést, illetve a burnoutot, amit kifejezetten erre szolgáló fékvezérlő üzemmóddal könnyít meg a nagyobb teljesítményű (Scat Pack) változat.

Az 558 lóerős motor 3,9 másodperces gyorsulást tesz lehetővé 0-ról 96 km/órára, a végsebesség 285 km/óra, a negyed mérföldet 12,2 másodperc alatt futja az autó.

A sorhatos motor egyébként nemcsak a Charger kupéban, hanem később a Charger Daytona szedánban is megjelenik majd, az árelőny 17, illetve 8 százalék a 680 lóerős elektromos csúcsmodellhez képest.

Az alábbi videón a Dodge Charger Sixpack premierjét kísérő, látványos mutatványt tekintheted meg

