Hamar elégedetlenséget váltott ki az ügyfelek részéről, hogy eltűnt a V8-as Hemi-motorral szerelt változat a RAM 1500-as modelljének kínálatából. A 2025-ös modellévben így a pick-upot kizárólag hathengeres hajtáslánccal lehet kapni, azonban ez már nem sokáig marad így.

Igaznak bizonyultak azok a források, amik a Stellantis belső levelezésére hivatkozva arról számoltak be, hogy egy év szünet után visszatérnek a V8-as erőforrások, ráadásul nemcsak az 5,7 literesek. Arról is szól a fáma, hogy ismételten elérhetővé válik a 6,2 literes és a 6,4 literes blokk is. Kifizetődőnek bizonyult a döntés, ugyanis a hivatalos bejelentést követő 24 órában több mint tízezer rendelést adtak le a legerősebb RAM 1500-asokra – írja a Motor1.com.

Ahhoz mérten, hogy a RAM második negyedéves eladásai 51 848 autót öleltek fel, ez kiemelkedően teljesítménnyel ér fel.

Már a sztenderd 5,7 literes motor is jelentős teljesítménybeli ugrást jelent, ugyanis 400 lóerőt és 555 Nm-t ad le, szemben a 3,6 literes blokk 305 lóerős és 365 Nm-es értékeivel. Gyengébb viszont a 426 lóerős és 623 Nm-es, 3,0 literes és V6-os Hurricane-motornál.

Tim Kuniskis, a cég vezérigazgatója elismerte, a RAM „elszúrta, amikor kivette a Hemit a kínálatból”, ugyanis néhány ügyfelük „a hengereket számolja”, ezért odavannak a V8-as erőforrásokat. A kosemblémás amerikai gyártó bevallottan attól tartott, hogy az ügyfeleik egy része átpártol a Fordhoz és a General Motorshoz.

