A Ram teherautók rajongói két hete izgalmas híreket kaptak, amikor egy wisconsini márkakereskedő kiszivárogtatott részleteket a Stellantis belső prezentációjából, amely megerősítette az 5,7 literes Hemi V8-as motor visszatérését a Ram 1500-ba.

Ez a modell a 2025-ös modellévre kizárólag hathengeres motorokkal került forgalomba. Egy friss jelentés szerint más Hemi motorok, köztük a 6,4 literes „392-es” és a kompresszoros, 6,2 literes „Hellcat” V8-asok is újra elérhetővé válnak egy év szünet után.

Visszatérhet a Hemi izomautó?

Ráadásul nemcsak a Ram teherautókba, hanem az új Dodge Chargerbe is bekerülhetnek. A Charger idén tisztán elektromos Daytona változatban debütált, de hamarosan követik a hathengeres „Sixpack” modellek is.

A MoparInsiders nevű portálnak nyilatkozó, neve elhallgatását kérő források szerint a Hemi motorok gyártása augusztusban indul újra a michigani Dundee motorgyárban, és a korábbi hírekkel ellentétben nem korlátozódik az 5,7 literes V8-asra. Ha a forrásoknak hinni lehet, a gyár az összes Hemi változatot gyártani fogja, beleértve a 392-es és a Hellcat motorokat is. Az még kérdéses, hogy ez a Hellcat összes variánsára is vonatkozik-e.

Ugyanez a portál egy nappal később külön cikkben arról számolt be, hogy a Dodge mérnökei gőzerővel dolgoznak azon, hogy a Hemi V8-ast beépítsék az új Charger motorházteteje alá. Ez azért is számít nagy dolognak, mert az új generációs Chargerből – a Ram 1500-hoz hasonlóan – száműzték a nyolchengeres motorokat. Ráadásul azt állították, hogy a konstrukcióba egyszerűen nem fér bele a V8-as, hiába is próbálkoznának vele.

Az eredeti jelentés kitér arra is, hogy a motorok valószínűleg a korábbi konstrukciók továbbfejlesztett változatai lesznek, de akár új fejlesztések is elképzelhetők. Felvetődött egy új, a Ram HD modellekben már megtalálható 6,4 literes motornál is nagyobb hengerűrtartalmú Hemi változat lehetősége is.

A Motortrend megkeresésére a Ram szóvivője „találgatásnak” nevezte az értesülést. A Stellantis hivatalosan nem erősítette meg a Hemi gyártásának újraindítását, csupán annyit közöltek, hogy a teherautókba szánt 6,4 literes V8-as gyártása továbbra is folyik.

A kiszivárgott e-mail arra is utal, hogy a V8-as motorok feltámadása nem áll meg a Ram és a Dodge márkáknál. Egy Stellantis márkakereskedői prezentációra hivatkozva azt állították, hogy további 5000 darab Jeep Wrangler Rubicon 392 modellt fognak gyártani. Az, hogy a Hemi motorok hamarosan más Jeep modellekben – például a Grand Cherokee-ban és a Grand Wagoneerben – vagy a jövőbeli modellekben, mint a következő generációs Dodge Durango, elérhetőek lesznek-e, még a jövő zenéje, de nem szabad leírni őket.