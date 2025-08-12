Lekapcsolható elsőkerék-hajtás, burnout-üzemmód, részlegesen önzáró differenciálműá segíti az ökörködést a Dodge vissza-benzinesített sportautójával. Ha megnézted a videót, kattints ide, és olvasd el a cikket.
a videó a hirdetés után indul
18 százalékkal kevesebb teljesítmény, de az belső égésű motorban keletkezik, nem elektromosban: a Dodge Charger Sixpack népszerűsége borítékolható. Itt videón nézheted meg az autót.
Lekapcsolható elsőkerék-hajtás, burnout-üzemmód, részlegesen önzáró differenciálműá segíti az ökörködést a Dodge vissza-benzinesített sportautójával. Ha megnézted a videót, kattints ide, és olvasd el a cikket.