Amikor a Toyota 2020 táján bemutatta a létravázas és önhordó konstrukciók előnyeit ötvöző GA-F padlólemezt, az első és legfontosabb kérdés az volt, kapnak-e hibrid hajtásláncot az erre épülő modellek. Kaptak bizony, de nem volt benne köszönet: sem a Toyota Tundra óriás-pick-up, sem az annak alapjaira felhúzott Toyota Sequoia giga-SUV nem kapható Európában – sőt, az USA-n kívül gyakorlatilag sehol.

Most viszont a Land Cruiser 300 is megkapta ezeknek a típusoknak a 3,5 literes, V6-os benzinmotorra épülő full hibrid konfigurációját. Nagyon sok munkája nem volt a mérnököknek, annál inkább a marketingosztálynak, a hibrid Land Cruiser ugyanis már eddig is létezett, csak úgy hívták, Lexus LX700h.

Az új LC300 hibrid esetében a belső égésű és elektromos erőforrások kombinált csúcsteljesítménye 457 LE, a legnagyobb rendszernyomaték 790 Nm. Mindehhez 9 l/100 km körüli átlagfogyasztás társul, ami lenyűgözően kedvező egy 2,5 tonnát meghaladó menetkész tömegű járműtől.

A Tundra, a Sequoia esetében is fontos a terepalkalmasság, a Land Cruisernél viszont kőbe vésett törvény, hogy lazán kell teljesítenie a legkeményebb offroad feladatokat is. Ezért itt is vízálló tokozás óvja a beázástól a nagyfeszültségű komponenseket, vontatni pedig 3,5 tonnát lehet a monstrummal.

Már csak egyvalami hiányozna a happy endhez, azt azonban nem kapjuk meg: aki arra számított, hogy a Land Cruiser 300-as széria kisebb károsanyag-kibocsátású erőforrással akár Európában is megélne, annak csalódnia kell. Hibrid ide vagy oda, az LC300 továbbra is Ázsia, Ausztrália, valamint a Közel-Kelet kiváltsága marad.

Képeinken a hibrid Land Cruiser 300 ausztrál specifikációjú kivitele, valamint a modell eredeti, globális verziója látható.