A nagyobb szám az autóiparban egyezményesen nagyobb méretet és/vagy nagyobb teljesítményt jelöl. Amióta a Lexus hibrideket gyárt – az elsőt, az RX 400h-t 2004-ben mutatták be – a 600h-ig kúszott fel a típusjelzés. Most azonban itt a 700h, méghozzá a márka legnagyobb típusában (vagy az az LM?), az LX terepjáróban.

A magasabb szám nagyobb motort sejtet, de erről szó sincs: az autóban ugyanaz a 3.5 V6-os ikerturbós benzinmotor adja a belső égésű alapot, amivel a kurrens Lexus LS 500, GS 550 és LX 600 benzines modellekben találkozhatunk – a hibrid konfiguráció pedig megegyezik a Toyota Tundra / Sequoia páros hibrid egységével.

Míg az LX-szel műszakilag szoros rokonságot ápoló Toyotákban 443 lóerős, 790 Nm rendszernyomatékú a hibrid hajtáslánc, az LX 700h észak-amerikai változata 463 lóerőt társít azonos nyomatéki érték mellé; az átlagos üzemanyag-fogyasztás 11,8 liter körül alakul 100 kilométeren, ami nem is rossz egy 2780 kg menetkész tömegű, állandó összkerékhajtású óriástól.

Nem csak összkerékhajtást, de felezőt is kínál az autó, a sebességváltó pedig a duplakuplungoskodást mellőzve egy klasszikus tízfokozatú, hidrodinamikus nyomatékváltóval szerelt automata egység. Ehhez a Lexus terepjáróinál most először alkalmazott Electro-Shiftmatic elektronikus irányváltó társul, amit azonban nem tárcsával vagy gombokkal, hanem hagyományos karral lehet vezérelni.

A rendszer különlegessége, hogy bár alaphelyzetben a hibrid villanymotor generátorként és indítómotorként is szolgál, az autót hagyományos indítómotorral és generátorral is felszerelték, azaz ha a hibrid rendszer meghibásodna, akkor sem ragadunk kint a terepen – tehát a Lexus hibrid terepjárója szükség esetén old school benzines offroaderként is üzemeltethető.

Az akkumulátor teljesen vízzáró tokozást kapott, így nyugodtan áthajthatunk csermelyeken, mocsaras szakaszokon, nem kell rövidzárlattól tartanunk – a hivatalos gázlómélység 70 centiméter, pont, mint az alapmodellé. Ha mégis víz kerül az akkumulátor házát körülvevő dobozba, a rendszer azonnal figyelmezteti a sofőrt.

A villanymotor az osztómű előtt helyezkedik el, ezért nehéz terepen is közlekedhetünk tisztán elektromos üzemben, illetve számíthatunk a villanymotor extra nyomatékára.

A belső több pontján váltóáramú csatlakozót alakítottak ki, amelyekről akár 2,4 kW teljesítményt vehetünk fel – a Lexus LX 700h tehát generátorként is használható, igaz, a plug-in hibridekkel ellentétben ehhez benzinmotorját is működtetnie kell.

A hibrid rendszer extra tömege és a fizikailag nagyobb (hosszabb) hajtáslánc miatt a mérnökök módosították a GA-F létravázat: beépítettek egy extra kereszttartót, valamint a motor hátsó tartókonzolját más ötvözetből készítik, mint eddig.

A hibrid akkumulátor a padló hátsó része alatt található, ezért át kellett tervezni a pótkerék rögzítési pontját, anélkül, hogy az befolyásolta volna a hátsó terepszöget.

Ha már a vázzal foglalkoztak, merevítéseket építettek be a hűtőradiátorhoz, ami az alváz csavarodásának megakadályozása révén ugyanúgy közvetlenebb és pontosabb kormányreakciókat eredményez, mint a kormányoszlop felső rögzítési pontját stabilizáló műszerfali merevítés. A karosszéria és a vázszerkezet közötti rezgés- és zajlnyelő elemeket is teljesen újratervezték.

Az utastérben masszázsfunkciós első ülések, vezeték nélküli telefontöltő (korábban csak hátul volt ilyen, most már a középkonzolon is.) A műszeregység 12,3 colos, digitális.

Alább videón tekintheted meg a 2025-ös modellévre megújult, hatalmas Lexust: