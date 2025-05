A következő hónapban rendezik meg az idei versenyszezon egyik legkiemelkedőbb eseményét, a Le Mans-i 24 órást. A Toyota már egy hónappal korábban megkezdte a hangolódást az egynapos eseményre: a japán márka első Le Mans-i indulásának 40. évfordulója alkalmából egyedi festéssel indítja az autóit.

Bár az 1985-ös volt az első Le Mans-i 24 órás, amin képviseltette magát a Toyota, nem a legelső festéséhez nyúl vissza. Helyette a 7-es rajtszámú GR010 Hybridet az utoljára a közönségkedvenc TS020-on – más néven: a GT-One-on – látott piros-fehér „köntösbe” öltöztetik, melyet 1998-ban és 1999-ben használtak. A múltidéző festésű autón Mike Conway, Kobajasi Kamui és Nyck de Vries hármasa osztozik.

Ezzel szemben a 8-as autó – amivel Sébastien Buemi, Brendon Hartley és Hirakava Rjó áll rajthoz – egy lényegesen egyszerűbb, de ugyanúgy alkalmi megjelenést kapott. Kiemelkedő eleme az alapjában véve matt fekete dizájnnak az autó hátulján elhelyezett GR-logó, ami a Toyota versenyrészlegére, a Gazoo Racingre utal. A japán márka ezzel a folyamatos fejlődést hivatott tükrözni.

A Toyota és Le Mans dióhéjban A Toyota 1985-ben a 85C-vel vetette meg a lábát a 13,6 kilométeres Circuit de la Sarthe-on, azonban az első dobogóra egészen 1992-ig kellett várnia – alighanem ez annak is betudható, hogy eleinte közúton használt hajtásláncaikkal próbáltak szerencsét. Egy évtized után szokatlan húzásra késztették a szabályváltozások a japán márkát, így 1995-ben és 1996-ban még a legendás Supra is megjárta Le Mans-t. A következő korszakváltás után akármennyire ígéretesnek tűnt a már említett GT-One, a legnagyobb eredményt az 1999-ben szerzett pole-pozíció jelentette, amit egy ezüstéremre sikerült váltani. Legközelebb csak 2012-ben tért vissza Le Mans-ba a Toyota, immáron a hibrid hajtású modelljével. 2018 és 2022 között zsinórban ötször nem találtak legyőzőre a japánok, ebből kétszer egy bizonyos Fernando Alonso is a dobogó legfelső fokán pezsgőzhetett. Időutazásra felkészülni – a képre kattintva galéria nyílik: 25 fotó

Már a hatodik Le Mans-i sikeréért szállna harcba a Toyota, de tegyük hozzá, hogy jubileum ide vagy oda, az endurance-világbajnokság (WEC) 2025-ös szezonjában nem áll túlságosan jól a japánok szénája. Mondhatni, erőből nem sok esélyük van a győzelemre – de mint tudjuk, Le Mans az ember és a gép próbája, amin bármi megtörténhet.

Ebben közrejátszik a büntetősúlyrendszer, vagyis a BoP is, akárcsak a Ferrari szárnyalásában. Három futam után mindenesetre úgy áll a bajnokság, hogy a maranellóiak három egysége áll az élen, megelőzve a 8-as Toyota legénységét, azonban a Buemi-Hartley-Hirakava-trió hátránya már most 38 pont James Calado, Antonio Giovinazzi és Alessandro Pier Guidi hármasával szemben.

Az is sokat elárul a Toyota mostani szezonjáról, hogy a legutóbbi két alkalommal, amikor a Ferrari „csak” a dobogó felső két fokát sajátította ki, akkor is az Alpine-é lett a harmadik hely: Imolában és Spában is Jules Gounon, Frédéric Makowiecki és Mick Schumacher ünnepelhetett a pódium legalsó fokán.