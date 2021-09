433 lóerő és 790 Nm szórakoztatja azt, aki a vadonatúj Toyota Tundra hibrid verziójának volánja mögé ül be. Ahhoz képest, hogy a japán gyár több mint harminc éve fejleszt és gyárt hibrideket, sokáig tartott, amíg haszonjárműbe is beültették a rendszert – igaz, amikor megtették, a legfejlettebb verzióját alkalmazták.

A benzinmotoros komponens ugyanaz a 3,5 literes V6-os turbómotor, amely a Lexus LS 500-ban vagy a Toyota Land Cruiser 300-ban is szolgálatot teljesít, csak ott nem társul hozzá elektromos komponens. Tegyük hozzá gyorsan, a Tundra is elérhető tisztán benzinmotorral, mely esetben 395 LE és 649 Nm a vezető jussa. Amerikában, ahol a modellt bemutatták és elsődlegesen forgalmazni fogják, ennek az egységnek is van létjogosultsága, jobban örülünk azonban a hibridnek, mert így van esély arra, hogy Európában is megjelenjen a modell – nem mintha mifelénk komoly kereslet volna egy böhöm nagy, 5,3 tonnát vontatni képes járműre.

Abból a szempontból mindenesetre nagyon jó ez a hír, mert ha a Toyota Tundra megkaphatta ezt a hibrid egységet, a vele közös TNGA-F padlólemezre (amely valójában nem padlólemez, hanem egy speciálisan kialakított létraváz, valamint modern elektromos és elektronikus komponensek házasítása) épülő Land Cruiser 300 is hamarosan elérhetővé válhat hibridként – elméletben.

Nézzük, mit tud még a Tundra. Például rugózni és kanyarodni: elöl kettős keresztlengőkaros, hátul multilink futóművet kapott, mint egy prémium nagyautó; ráadásul opcióként adaptív csillapítás és légrugózás is rendelhető hozzá. Egy platós kisteherhez.

Kívülről pont ugyanúgy néz ki a Tundra, mint eddig – pontosabban úgy, mintha az előző generáció kissé megkopott, szögletes dizájnját nagyon megpróbálták volna aktualizálni. De mindegy is a dizájn, ha mátrix LED fényszórókat, távirányítással nyitható hátfalat és négyféle futóművet kaphatunk az autóhoz (a már említett kettő – acél és légrugós – mellett lesz megerősített TRD Pro terepfutómű és ültetett TRD Sport felfüggesztés is.)

A TNGA-F platform hozománya a rengeteg biztonsági, vezetőtámogató és kényelmi szolgáltatás: a 14 colos érintőképernyős multimédia rendszer, a fedélzeti wifi, a digitális műszeregység mellett autonóm vészfékezést, automatikus elkormányzást, körkörös kamerarendszer, és számos további biztonsági funkciót is kínál az autó.

Ha már haszonjármű, említsünk meg néhány praktikus méretet is, bár ha jön Európába, itt úgysem munkagépként fogják megvenni: a felépítmény lehet dupla és extrafülkés, a plató – amely műanyag kompozitból készült, így könnyű és erős – 168, 198 vagy 247 centis. A legnagyobb hasznos teherbírás 860 kg.

