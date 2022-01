Testvérmodellt kap a Toyota Land Cruiser

Először azt jelentette be a Toyota, hogy Észak-Amerikában nem lesz kapható a megújult Toyota Land Cruiser, csak annak Lexus-klónja, az LX. Majd nem sokkal később érkezett a hír: a Toyota Sequoia, a márka húsz éve bevezetett, alvázas szabadidőjárműve is megújul. Továbbra is a Toyota Tundra pickup adja az alapokat, ám ez a Tundra már új konstrukció: alapjaiban megegyezik a Land Cruiserrel (és a Lexus LX-szel.)

A nagy különbség, hogy míg a Toyota Land Cruiser egyelőre nem kapható azzal a hibrid hajtáslánccal, amivel a Tundra (és a Lexus), a Sequoia kizárólag azzal lesz elérhető: ez egy 443 lóerős, 790 Nm rendszernyomatékú egység, amely egy 3,6 literes V6-osból, egy tízfokozatú automata váltóból, és a kettő közé illesztett villanymotorból áll.

Hivatalos fogyasztási és menetadatok egyelőre nem állnak rendelkezésre, de az elődmodell 5,7 V8-asánál (amivel a Land Cruiser és az előző Lexus LX is készült) biztos, hogy nagyságrendekkel takarékosabb lesz.

Nem csak takarékos egyébként a Sequoia, hanem erős is: vontatni például akár 4 tonnát tud, köszönhetően az opciós adaptív, terhelésfüggő légrugózásnak, a vontatási üzemmódnak, amely elinduláskor mindkét erőforrást működteti (alapból csak villanymotorral indul a nagy vas), valamint a már említett, ultra merev váznak. A vontatás részfeladatait különböző segédprogramok könnyítik meg: az autó segít rátolatni az utánfutóra, segít, hogy tolatáskor ne bicskázzon be a szerelvény, és a panoráma kamera rendszerrel felülről és oldalról is mutatja a szerelvény hosszát, illetve környezetét.

Az utastérben hasonló kezelőfelülettel találkozunk, mint a Land Cruiserben vagy a Tundrában, a központi elem egy 14 colos érintőképernyő. Az autó harmadik üléssora motorosan tologatható, dönthető és elfektethető, mögötte variálható kalaptartó segít elfedni a csomagteret és annak tartalmát.

A Sequoia idén nyáron debütál Észak-Amerikában, Európában ahogy eddig, várhatóan mostantól sem lesz kapható – hiszen a Land Cruiser mellett nincs is igazán értelme. Kivéve a hibrid hajtásláncot.