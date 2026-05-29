„Nincs helye Budapesten átalakított sportautóknak, nincs helye annak, hogy Budapest útjait versenyekre használják” – idézte Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitányt a Telex, aki a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) tavalyi tevékenységéről szóló beszámolót ismertette.

Terdik szerint a következő években megvalósulhat az, hogy senki ne haljon meg közúti balesetben Budapesten. Ehhez együtt kell dolgozniuk és tervezetten kell haladniuk a célok felé. „Amíg egy ember meghal baleset következtében, addig dolgunk van, addig felelősségünk van” – mondta.

Továbbra is rengeteg a sebességtúllépés Budapesten, amivel továbbra is sok munkájuk van. A közutak biztonságát az ittas sofőrök kiszűrésével is próbálják segíteni, ugyanis a baleseteknek sokszor ők az okozóik – magyarázta a főkapitány.

Az írásos beszámoló alapján baleseti statisztikákban javulás látszik: a személyi sérüléssel járó balesetek száma 4,4 százalékkal (2945-ről 2815-re), a halálos balesetek száma 42,1%-kal (38-ról 22-re), a súlyos kimenetelű balesetek száma 12,3%-kal (725-ről 636-ra) csökkent. A közlekedési balesetben elhunytak száma 45,2%-kal csökkent, 42-ről 23 főre.

2025-ben a BRFK 8224 helyszínen 76 625 felvételt készített a változtatható helyű Komplex Közlekedési Ellenőrzési Pontokkal (vhKKEP) sebességtúllépésekről, ezek alapján 2284 esetben összesen 26,6 millió forint helyszíni bírságot, 905 esetben összesen 50,6 millió forintnyi közigazgatási bírságot szabtak ki.

A ment közbeni sebességmérések során 638 esetben összesen 8,65 millió forint helyszíni, 921 esetben 52,75 millió forint közigazgatási bírságot szabtak ki.

A biztonsági öv használatának elmulasztását 18 879 esetben regisztrálták, a gyermekbiztonsági eszközök hiányára/nem használatára 294-szer volt példa, a buszsávban való közlekedés, megállás, várakozás miatt 423-szor intézkedtek a BRFK rendőrei, összesen szűk 5,5 millió forint bírságot kiszabva.

Az illegális (éjszakai) gyorsulási versenyek visszaszorítására a rendőrök rendszeres ellenőrzéseket tartottak a Szentendrei úton, a Weiss Manfréd úton, az Andrássy úton, a Ferihegyi Repülőtérre vezető úton, a Gyömrői úton, a Soroksári úton, a Váci úton, a 6-os főút budapesti szakaszán, valamint 26 alkalommal a bevásárlóközpontok parkolóiban és egyéb ismert autós gyülekezőhelyeken – utóbbiakon összesen 620 főt igazoltattak, 360 gépkocsit ellenőriztek, 3 főt ittas vezetés, egy főt körözés miatt fogtak el, két főt pedig engedély nélküli vezetés miatt állítottak elő. További 33 esetben 842 500 forint helyszíni bírságot, 8 esetben 2,47 millió forint közigazgatási bírságot szabtak ki, 10 fővel szemben készült szabálysértési feljelentés. Engedély nélküli átalakítás miatt 3 esetben vették el az ellenőrzött gépjármű forgalmi engedélyét.

A személygépkocsi-lopások száma a 2025. évben 2,5%-kal, 118-ról 121-re emelkedett, a zárt gépjármű-feltörések száma 30,6%-kal, 422-rol 293-ra csökkent, ami 2010 óta a legalacsonyabb érték. A „jármű önkényes elvétele” esetek 2024-ről tavalyra 13,6%-kal, 103-ról 89-re csökkent.

Terdik a beszámolóban kiemelte, hogy lopások és a gépkocsifeltörések esetében a felderítések még sosem voltak ilyen jók. Ezt támasztják alá az írásos jelentés számai is: a személygépkocsi-lopás nyomozáseredményességi mutatója 47,6%-ról 57,9%-ra, 10,3 százalékponttal emelkedett, a gépjármű-feltörés nyomozáseredményességi mutatója 34%-ról 48,5%-ra, 14,5 százalékponttal emelkedett, utóbbi 2010 óta a legmagasabb arány.