Lefoglalt Ferrarit öltöztettek rendőrruhába, brutálisan néz ki

Bővítette állományát a cseh rendőrség, ennek keretében egy Ferrari 458 Italiával is gazdagodott a flotta. Az 570 lóerős motorral sportautót azzal a céllal szerezték be az egyenruhások, hogy elejét vegyék az illegális gyorsulási versenyeknek az ország egész területén.

Érdekes múlttal bír az immár rendőrségi Ferrari, ugyanis azt egy korábbi rajtaütés során lefoglalták, aminek következtében az elmúlt tíz évben egy raktárban hagyták porosodni. Átalakítására 340 ezer cseh koronát, átszámítva közel 5,5 millió forintot fordítottak a hatóságok, maga az autó pedig nagyjából 4 millió cseh koronát, azaz körülbelül 65 millió forintot ér.

Tomas Kubik rendőrfőkapitány-helyettes elmondta, hogy tavaly mintegy hétmilliárd koronányi vagyonra tett szert bűncselekményből származó tárgyak lefoglalásával – ezek között összesen közel 900 autó is volt. Ezek túlnyomó részét értékesítették, az azokból származó bevételből pedig az elkövetők által okozott károk megtérítését fedezik.

A 458 Italiát 2009 és 2015 között gyártotta a Ferrari, melynek 4,5 literes, V8-as motorja 9000-es fordulatszámon adta le 570 lóerős teljesítményét, míg a maximális, 540 Nm-es forgatónyomatékát 6000-es percenkénti fordulatszám mellett. Miközben 13,7 litert fogyaszt 100 kilométeren, 0-ról 100-ra 3,4 másodperc alatt gyorsult, míg a csúcssebessége elérte a 325 km/órát.

A használt Ferrarin túl 10 darab BMW 540i xDrive Touringgal bővült még a rendőrségi állomány, és a várakozások szerint a jövőben tovább frissül a géppark. Már csak azért is, mert a BMW-vel összesen 70 modell vételéről kötöttek megállapodást a hatóságok.

A most átvett 10 autóból öt az autópálya-felügyeletnél fog szolgálni, hiszen nagy sebességű üldözésre is alkalmasak. Számos módosítást hajtottak végre az 540i xDrive-okon, ami a festésen túl a villogót, a szirénát és a kamerarendszert is magába foglalja.

3,0 literes, hathengeres mild-hibrid motorja 5500-as fordulatszámon éri el 335 lóerős csúcsteljesítményét, a forgatónyomatéka pedig 449 Nm-en tetőzik, mindössze 1500-as fordulatszám mellett. A két tengelyre egy nyolcfokozatú automata váltón keresztül jut el az erő.

„Fontos lépés a rendőri munka feltételeinek és minőségének javítása érdekében a járműpark folyamatosan cseréje” – jegyezte meg Jaromir Bischof rendőrfőkapitány-helyettes. „Örülök, hogy a rendőrök olyan modern, biztonságos és gyors autókat használhatnak majd szolgálatban, mint amilyen ez a tíz BMW.”