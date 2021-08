Sok pénzt elvisz, de sokat is ad a Nissan 350Z

Használt autó: Nissan 350Z (2003-2009) Mi ez? V6-os, álomszép hangú, kétüléses sportkupé vagy szövettetős roadster japán gyártásból. A 300ZX kései örököse, a 370Z elődje. Melyik motor jó bele? Egyféle motor van, de nem is kell ide más. A 3498 köbcentis VQ35 (DE) évjárattól és szelepvezérléstől függően 280, 300 vagy 313 lóerővel tombol a 350Z-ben. Mennyibe kerül?

Tíznél kevesebb autót hirdetnek a cikk írásakor, 3,8 és 7 millió Ft között szórnak az árak. A manuális kupék érnek többet, az automata váltós roadsterek valamivel kevesebbet. Mi van helyette? Kevesebb pénzért BMW Z3 és Z4 sorhattal, még drágábban Honda S2000, bátraknak Mazda RX-8, álmodozni Porsche Boxster.

Vannak autók, amikből ki nem szállnál, amíg tart a benzin, és akkor is csak a tankolás idejére. A Nissan 350Z ilyen autó, nem véletlenül indult meg az ára ennek is felfelé. A nagy V6-tal és az elég magas arányban beszerelt részlegesen önzáró differenciálművel sokunk szívét megdobogtatja. A cikkhez fotózott autó azt bizonyítja, hogy még az ötfokozatú automatikus váltóval is sok benne az öröm.

Sűrű: 1525 kg, 431 centi

Nagyon zömök autónak hat a széles (1815 mm) és lapos (1320 mm) kupé. Tekintve, hogy a 4310 mm-es, nem különösebben hosszú kupé 1525 kilogrammot nyom (a kabrió még nehezebb), a masszív benyomás nem illúzió. Minden baleset egyedi, de megnyugtató azt látni, hogy egy ilyen rémséget nemhogy túlélt, de csonttörés nélkül megúszott a Nissan 350Z vezetője és utasa.

Felfogható retroautóként, mert dicső elődje, a Datsun Fairlady 240Z 1969 őszén robbantott Amerikában. A hat henger és dögös forma akkor is hatott és ma is működik

2006-ban volt némi vérátömlesztés, a modellfrissítéskor lett 280 helyett 300 lóerős a motor a kipufogóoldalon is változó szelepvezérléssel. 10 Nm-rel 353-ra csökkent a maximális forgatónyomaték, viszont egyenletesebb lett az erőleadás.

Az immár pohártartós utastérben kicsit javult a minőségérzet, a csomagtérfedél belsejére pattintható betét elfedi a rést, így ekkortól nem lehetett belátni a csomagtérbe, ahol két golfzsáknak van helye. Az egyik a toronymerevítő elé fér be, a másik mögé.

A gyorsulás 100-ra a továbbfejlesztés előtt 5,9 mp volt, ez a Nissan 350Z kupéval 5,8-ra javul, a súlyosabb roadster adata 6,3 mp. A kései európai verziók 313 lóerősek, 358 Nm maximális nyomatékkal és 5,7 másodperces gyorsulással 100-ra. A végsebesség mindig 250 km/óra, ez maradt a határ.

Használt Nissan 350Z Amerikából

A cikkben szereplő autó 2004-es, 280 lóerős, szívóoldalon változik a szelepvezérlése. Tulajdonosa, Ákos 2020 őszén vette. Valószínűleg jó pillanatban vágott bele és a csúnyán javított balesetes sérülés is csökkenthette az autó értékét, mindenesetre sikerült 3 millió Ft alatt hozzájutnia a kupéhoz, amely egy Volvo S60-hoz társult be.

Amerikából behozott autó, számlálója és műszerei kinti mértékegységekkel működnek. A 62 000 mérföld kilométerben 99 200-nak felel meg. Sok munka van benne a vásárlás óta, egy angol bontottból kapott új ajtókárpitot a bal oldalra, kiegészítve az ajtóbehúzóval. Az eredetinél jobb állapotú ülések vannak benne és mivel az utasoldali is vezetőülés egy jobbkormányos autóból, ezért annak a közepén is ott van a kis domborítás, a combtámasz.

Gazdája a kazettás fejegységet is lecserélte egy DVD-lejátszós modernebbre, ahogy a hangszórókat is. Nem a Bose audiorendszer hangminőségével volt baja, hanem beáztak.

Újak a gumik és a felnik is rajta, mert a korábbi, 19-es replikafelniből eltört egy az úthibán, ezért a tulaj visszaállt a legnagyobb gyári méretre. Elöl 225/45 R18 a gumiméret, hátul 245/45 R18. Magyar utakra nem mennék ennél feljebb.

Sokat fogyaszt, de nagyon megy is

12-15 liter között mozog a fogyasztás nyílt úton, természetesen csakis 100-as benzinből, mert E10-es 95-öst véletlenül sem rakunk bele. Városban járva a fogyasztás eléri a 20 litert. Vagy többet is, nekünk ez a motor a Renault Vel Satisban emlékeim szerint 24-et is bekapott városban, ha örültünk, és itt van minek örülni.

Tébolyítóan jó hangja van a VQ35 (DE) kódjelű motornak. A 3498 köbcentis motor elég öblös ahhoz, hogy bősz erő ébredjen benne, de szépen forog is. Bőséges ereje miatt tud meglepetést okozni, főleg nedves úton. A kipörgésgátlás és az ESP kapcsolóját csak az babrálja, aki tud mit kezdeni vele, ha egyedül marad két hátsó kerékre 280-313 lóerővel.

Különösen azért, mert 2004-es, Rays-csomagos autóval kalkulálva egy budapesti, 44 éves tulajjal 550 és 660 ezres casco-ajánlatokat ír a kalkulátor. A biztosítók is tudják, hogy egy 350Z-vel le lehet esni az útról.

Ha használtan vennétek Nissan 350Z-t, ne a karcolódó műanyagokra, a lekopó ezüstfújásra, a középső nagy tároló törésre hajlamos zárjára és fedelére figyeljetek, hanem a műszerfal közepén a három műszer közül a középsőre.

Melegen 30 PSI: erre nagyon figyelj!

Ez az olajnyomásjelző, aminek meleg motorolajjal a percenkénti 650-es alapjáraton legalább 30 PSI nyomást kellene kiírnia, ami 2 barnak felel meg. Ha üzemmelegen 10-15 PSI ez az érték vagy kevesebb, akkor nagy lehet a baj. Mivel az olajnyomásmérő is lehet hibás, motorfelújítás előtt méressétek meg minősített műszerrel, hátha csak az autó szenzora csal. Kicsi rá az esély, de hátha megúszható ez a kiadás.

A VQ35 (DE) motor ehet némi olajat, 2-3 deci ezren normális. A hidegen rúgást nagyon nem tolerálja ez a motor, de ha megkapja az olajcserét 7000-8000 kilométerenként és csak melegen használjátok sportautóként, akkor a motorja nagyon sokat kibír.

A Nissan vezérképviselet munkatársai kigyűjtötték a gyári olajajánlást a cikkbeli Z-hez. Normál középhőmérsékletű országokban 10W-30; ahol előfordul -20 Celsius-fok, ott 5W-30 (5W-20 nem javasolt, ha nagy sebességű autózás, intenzív használat is tervben van). A forró égövre 20W-40 vagy 20W-50 a javasolt viszkozitás, a töltet 4,7 liter. A használt autókkal a tapasztalatok szerint itthon bevált az 5W30 vagy 5W40-es motorolaj, ACEA A3 B4 minősítéssel.

A láncos szelepvezérlés igen tartós. A szelephézag-beállításra nincs előírt periódus, a gyári ajánlás szerint ha a szelepzaj nő, akkor kell beállítani a korongokkal. Ez nem kis munka és kiadás 24 szelepre. A platinaelektródás gyújtógyertyák csereintervalluma 90 000 km.

Probléma a katalizátor

Gond lehet a katalizátorral, és nem azért, mert a V-motorban sok mindenből kettő van, tehát 2+2 lambdaszondát kellhet kicseréltetni. Sok használt autóból a tulajok idővel kivetetik a katalizátort vagy egyenes csővel áthidalják. A gond a kerámiabetét porszerű anyaga, amely visszajuthat a hengerbe, ahol erősen koptatja a dugattyúgyűrűt és a hengerfalat, ami elindítja az olajzabálást és a V6-ot az 1,5-2 milliós motorfelújításhoz vezető úton. Sokkal jobb, szakszerűbb és kulturáltabb megoldás a katalizátort időben fémre cserélni, nem pedig kihagyni a három hatású károsanyag-ártalmatlanítót.

Megbízhatósági szempontból egy automata váltós Nissan 350Z előnyösebb a kézinél. Jóval kisebb élmény vele a vezetés, de kevésbé is lehet vele meggyötörni az autót, mint manuális szettel, drifteléshez a kuplungot megrúgva. Az automatikus váltóban 60 000 kilométerenként javasolt olajat és szűrőt cseréltetni.

A manuális váltókkal lehet gond, minél régebbi az autó, annál több. CD001-CD009 közötti váltógenerációkkal készült a 350Z, itt a 9 a későbbi és a jobb, mint az 1. Minél újabb az autó, annál később várható a szinkronizálás hibája, elsősorban a 3., 5., 6. fokozatban. A kézi váltókban 30 ezer kilométert javasolt csereperiódusként az igen jó hírnek örvendő, eredetileg Citroënekre szakosodott, de a Z-hez is imponálóan értő szerviz szakembere Várpalotáról.

Kuplungcserekor érdemes elgondolkodni rajta, hogy a gyári kettős tömegű lendkereket egytömegűre cseréljétek, javítva a motor forgási hajlamát és gázreakcióját. A gyári lendkereket azzal kímélheted, ha nem nyekteted szegény autót nagyon kis fordulaton magas fokozatban nagy gázzal.

Bár sokat fogyaszt, drága biztosítani, és mint minden autónak, a használt Nissan 350Z-nek is vannak a típusra jellemző hibalehetőségei, a V6-os japán sportautó nem kerget kétségbeesésbe a közös évek során. A kopóalkatrészei zömmel nem kiugróan drágák és sok forrásból beszerezhetők, az autó megbízhatósága jó.

Használt Nissan 350Z árak

Cikkünk írásakor 3,8 és 7 millió Ft közötti összegekért hirdette tulajdonosuk a használt Nissan 350Z-ket. A hétmilliós autó hosszabb ideje fent van, a nagyobb mozgás a 4,5-5,5 millió Ft körüli kategóriában van, ott több hirdetés cserélődik.

Jól kivehető az árak megoszlásából, hogy a kézi váltós kupék érnek a legtöbbet és az automatikus váltós kabriók kerülnek a legkevesebbe. Mivel összesen hét autót hoz a kereső, ilyen szűk kínálatból nehéz más biztosat kiolvasni, pláne, mivel az autók egy része különféle optimalizálásokon van túl, például féke, futóműve, katalizátora eltér a gyáritól.

Látszik a hirdetésekben megadott, többnyire 100-160 ezer kilométeres futásteljesítményen, hogy a Z a legtöbb esetben második-harmadik autó, nem napi járósnak nyüstöli, akinek van. A Nissan 350Z-t sokszor rajongók veszik és ők jól is tartják az autókat. Érdemes türelemmel lenni és kivárni egy autót, amit a gazdájától tudsz megvenni, aki ismeri a gépet és elmondja, amit tudni szeretnél róla.

Mint a ritka és sokra értékelt autók oly sokszor, gyakran itt sem kerülnek ki az igazán jók a mindenki által hozzáférhető hirdetési felületekre. Próbáljatok a 350Z közösségben mozogva szép autót találni, nézzetek körül a tulajdonosi csoportokban, érdemes lehet körbekérdezni a típussal foglalkozó néhány szervizt. Mert egy jó Nissan 350Z nagyon megéri a kutatást és a fáradságot.

Mellette – Ellene Már nézni is öröm

Menni vele még jobb

Gazdagon felszerelt

Szépen lehet vele farolni

Káprázatos motor (erő, hang, tartósság)

Értéknövekedésnek indult Magas üzemeltetési költségek (fogyasztás, casco)

Szinkronhiba kézi váltóval, főleg a korai autókban

Előfordulhat erős motorkopás a gyári katalizátor kerámiaporától