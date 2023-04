Utasterét a már jól ismert volkswagenes alapkövekből építették össze, annak minden jó és rossz tulajdonságával. Megmaradt számtalan, nehezen szerethető megoldás, – például eddig egyetlen olyan élő emberrel találkoztam, aki őszintén tudott örülni annak, hogy csak két ablakemelőgomb van a vezető mellett az ajtón, egy harmadikkal pedig azt lehet váltani, hogy az első, vagy a hátsó ablakokat működtesse-e ugyanaz a két gomb – de ezek mellett vannak jó, és hasznos újítások is a belsőben, amiknek tényleg örülhetünk.

A nyolcadik generációs VW Golf belsejében találkoztunk először a simogatós klímavezérléssel, hangerőszabályzóval, ami azóta elárasztotta a konszern mindenféle márkájú és méretű modelljeinek belsejét. Aztán kiderült, hogy nincs háttérvilágítása ennek a felületnek, így sötétben megtalálhatatlan rajta az a pont, amit éppen keresne az ember. Igaz, nappali fényben sem sokkal nagyobb élmény használni. Na, ennek már vége, közel 4 évvel azután, hogy valaki rábólintott erre a megoldásra, háttérvilágítást kapott ez a felület is. Hurrá!

De van ennél érdekesebb dolog is: az ID.7-ben már a szellőzőrostélyt sem tudod kézzel mozgatni, hanem villanymotorok állítgatják oda, ahová szeretnéd. A rendszer fantázianeve Smart Air Vents (intelligens szellőzőnyílások), és úgy működik, hogy az érintésérzékeny kijelzőn kell oda húznod a légáramlat irányát jelző karikát, ahová szeretnéd, hogy fújjon. Elsőre nyilván egetverő hülyeségnek tűnik agyonbonyolítani egy ennyire egyszerű dolgot, de legyünk nyitottak, próbáljuk megérteni, miért is jó ez. Mert lehet jó.

Leginkább akkor, ha valaki hajlamos arra, hogy beszélgessen az autójával. Ha szólsz neki, hogy fázik a kezed/lábad akkor az elektromos állítású rostélyokkal tudja a kezedre állítani a nyílásokból jövő kellemes meleg levegőt, ha később meg a lábadat melengetnéd, akkor átirányítja oda a fuvallatot. Boszorkányság.

Van még más látványos dolog is az autóban, ilyen a Smart Glass (okos üveg) névre keresztelt üvegtető is, amely pillanatok alatt tud váltani. Vicces, ahogy az 1,48 négyzetméternyi, 6,1 mm vastag, hét különféle rétegből álló hővisszaverő bevonattal is ellátott üvegfelület gombnyomásra válik átlátszatlanná, ha lekapcsolják róla az energiaforrást, elektromos áram hatására pedig újra átlátszó lesz. Nagyon leegyszerűsítve úgy működik, mint egy folyadékkristályos kijelző. Elméletben ezzel a megoldással elhagyható a fizikai árnyékoló – spoiler: nem igazán – amivel 4 kilogrammot lehet spórolni a tömegen.

Ülései fűthetők, szellőztethetők és masszírozni is tudnak, és nem csak a hátat tudják alaposan meggyúrni, hanem feneket is. AGR minősítésű üléseket, – amelyeket az egészséges hátért küzdő szervezet minősített – eddig leginkább Opelekben láttunk, de most már a Volkswagenekben is feltűnnek. Oldaltartásuk jó, komfortjuk pedig tényleg nagyon meggyőző a rövid tesztúton. Nem lehet igazán barátságos egy olyan autó, amelyben halott állatok bőrén ücsörögnek az utasok, így az ID.7 belseje teljesen állatmentes. Persze a sofőr lehet kivétel. A bolygó iránti szeretet jeléül újrafelhasznált anyagok is feltűnnek a belsőben, többek között az üléskárpitokban.

A vezető előtt apró sávvá zsugorodott csak a műszerfal, aminek a funkcióját óriási felületre vetítő, rengeteg információt megmutató Head Up Display vette át. Van még más irdatlan méretű monitor is az autóban, a középkonzolon, ahol 15 colos felületen bolyonghatunk az átdolgozott menürendszer almenüjeinek bugyraiban. Kedves dolog, hogy a klímavezérlés menüje mindig elérhető, ha beállíthatnékja támad valamelyik elöl ülőnek. Minőségre az előszériás példányok is teljesen rendben voltak, az anyaghasználat, kidolgozás, mind mind szép munka. Van állítható hangulatvilágítás, aminek a színe és színkombinációi is személyre szabhatók.

Helyből is sokat nyújt az ID.7, az első ülésekben nem szokott problémás lenni a tér, de itt a tekintélyes tengelytávnak köszönhetően hatalmas lábtérrel lehet számolni hátul is. Csomagtartója 532 literes, első blikkre jól használhatónak látszik, megvannak benne az olyan kötelező elemek, mint a dupla padlószint, a 12 voltos csatlakozó, a világítás, csomagrögzítő fülek és a szatyorkampó.

Elöl nincs benne csomagtartó, a motorháztető felnyitása után csak némi műszaki tartalom és az ablakmosó tartálya néz velünk szembe, bár ez nem is akkora baj, mert kevés márkának sikerül valóban jól és könnyen használható első csomagtartót tervezni. Hátul meg amúgy is van hely elég, ahová a töltőkábeleket el lehet rámolni.