Csúcskategóriás villanyszedánt villantott a Volkswagen

Okos-álcafestéssel, hangvezérelt légkondicionálóval és kormányfűtéssel lép be a felső kategóriába elektromos kínálatával is a Volkswagen. Az előfutár tanulmányautó tavalyi bemutatkozása után az ID.7 is megérkezett, igaz, még nem a végső formában.