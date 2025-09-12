Szinte észrevétlenül nyúlt hozzá a logójához a BMW – a bajor márka az immáron a Neue Klasse-generációhoz tartozó, nemrégiben tisztán elektromos hajtással bemutatott iX3-mal nyitott új fejezetet.

Habár nem egetrengető változásra kell gondolni, a tapasztalt szem észreveszi a különbséget, ha közelebbről is megnézni a megújult emblémát: az ikonikus kék-fehér „propeller” körül tűnt le a belső krómgyűrű, ami a korábbi modelleknél még tisztán látszódott. A finomhangolás modernebbé, letisztultabbá tette az összképet.

Az új logó:

…és a régi:

Megszólalt a BMW is

Felmerült a kérdés, hogy egyszeri esetről van-e szó, vagy az iX3-on kívül más BMW-modellekre is az újított logót biggyesztik fel. „Az új embléma az iX3-on debütál, és fokozatosan vezetjük be az új, illetve frissített járműveinkre” – közölte a Carscoops megkeresésére a BMW szóvivője.

Bőven lesz lehetőségünk megszokni az új látványt, ugyanis, mint arról korábban a Vezess beszámolt, a következő bő két évben 40 új BMW-modell bevezetése várható: