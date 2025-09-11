Eddig sem volt titok, hogy nagy terveket dédelgetnek a BMW-nél, ugyanis az új formatervezési nyelv, a Neue Klasse radikális változásokat tartogat az egész modellpalettára nézve. Ezzel párhuzamosan valóságos dömpinget helyeztek kilátásba a bajorok, akik 40-nél is több új modellt szándékoznak bevezetni 2028-ig, vagyis az elkövetkező alig több mint két évben.

A Neue Klasse első hírnöke a 2026-os iX3 – a képre kattintva galéria nyílik:

Adrian van Hooydonk, a BMW formatervezési vezetője elmondta, hogy bár az új modellek ugyanannak a családnak a tagjai lesznek, mindegyikük „nagyon különböző tulajdonságokkal és jellemzőkkel”, köztük egyedi megjelenéssel rendelkezik. „Minden termékünknek saját karaktert szeretnénk adni, és ez ma igazabb, mint valaha. Minden termékünknek a saját versenytársaival kell szembenéznie a maga szegmensében, és ennek tudatában kell lennünk” – idézte az Autocar.

„Nem elég, ha mi vagyunk a BMW az adott szegmensen belül. Minden szegmensben a legjobbnak kell lennünk, átgondolva azt is, hogy az adott szegmensben mire van szükség, illetve mi az, amit valószínűleg a riválisok is meglépnek majd. Ezután tervezhetjük meg a saját stratégiánkat” – tette hozzá a szakember. „Az elmúlt néhány évben, évtizedben bővítettük a kínálatunkat, és a siker titka az, hogy valódi választási lehetőségeket kínálunk az ügyfeleinknek.”

„Családon belül nyilván vannak hasonlóságok, de nem olyan, mint az orosz [Matrjoska – a szerk.] babák esetében. Ezt a szellemiséget képviseljük az új modellcsaládnál is” – szögezte le van Hooydonk.

Kiemelte, hogy az átalakított tervezési filozófia része az is, hogy például a díszítőelemek száma csökkenni fog, és ugyanez a tendencia tetten érhető lesz a nagy teljesítményű M Performance modelleknél is. Elmondása szerint azok továbbra is „kifejezőek” lesznek, ennek kapcsán inspiráló példaként hivatkozott a 2020-ig gyártott i8-ra.

„Lévén, hogy gyorsabbak és dinamikusabbak, ezt is fogják kifejezni ezek az autók” – magyarázta a 61 éves holland. „Ugyanakkor ezen autók formatervezésében lesz egyfajta visszafogottság, amit évekkel ezelőtt az i3-mal és az i8-cal már elkezdtünk, majd folytattuk az i4-gyel és az iX-szel. Most ezt a teljes portfólióra kiterjesztjük. Nagyon letisztult dizájnok lesznek, és az ügyfeleinknek is jó lesz, mert valószínűleg tartósabbak lesznek. Arra törekszünk, hogy meghosszabbítsuk autóink életciklusát.”

