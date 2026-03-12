Az üzemanyag ára nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában meredeken emelkedett, így egyre többen keresnek olyan autót, amelyik takarékosan bánik az üzemanyaggal. Nem meglepő tehát, hogy felértékelődtek az alacsony fogyasztású modellek a használtautó-piacon is.

Magyarországon jelenleg (védett, rögzített áron) 595 forintba kerül egy liter benzin, míg a dízel literenkénti ára 615 forint. Ezekkel az árakkal bizony nem mindegy, mennyit kér az autónk 100 kilométeren.

Ha egy autó 8–9 litert fogyaszt, akkor 100 kilométer megtétele már több mint 5000 forintba kerülhet. Egy 5–6 literes átlagfogyasztású modellnél viszont ugyanaz a táv nagyjából 3300 forintból is kijöhet, ami hosszútávon jelentős különbség.

Lássuk melyik az a 10-10 használt autó (benzines és dízel), amelyek a legkevesebb üzemanyaggal beérik:

Benzines:

10 fotó

A galériában szereplő adatok az egyik legnagyobb európai, felhasználóalapú adatbázisból származnak, szóval nagy eséllyel valós fogyasztást tükröznek. A képeken látható modellek fogyasztását átlagolták, minden létező motorvariáció és évjárat figyelembevételével.

Dízelesek:

10 fotó

A benzinesek között a japán és koreai gyártók teljesen elviszik a pálmát ha arról van szó, hogy valami keveset fogyasszon. A dízelek esetében már vegyesebb a felhozatal: van német, francia és japán gyártó is a top 10-ben.