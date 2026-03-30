A régióban egyszerre több erős trend hat az abroncspiacon: az elektromos autók térnyerése, a négy évszakos abroncsok növekvő népszerűsége, valamint a költségtudatosság erősödése.

Az elmúlt két-három évben különösen felgyorsult az árérzékenység növekedése, ami a közép- és kedvező ár-érték arányú szegmens felé tolja a keresletet. Emellett látványosan nő az online értékesítés szerepe, és a flottapiacon egyre inkább a teljes élettartamköltség válik döntő tényezővé, nem csak a beszerzési ár.

Janicsek Árpád, az Apollo Tyres (Hungary) Sales Kft. country sales managere szerint a villanyautók technológiai oldalról komoly kihívást jelentenek, mert az elektromos járművek nagyobb tömege és az azonnali nyomaték gyorsabb kopást okoz. Eközben a felhasználók mérsékelt zajszintet és nagy hatótávot várnak el, ez utóbbi alacsony gördülési ellenállást igényel.

A négy évszakos abroncsoknál a növekedés egyértelmű, és főként a városi, kisebb éves futásteljesítményű autósok körében népszerűek. A négy évszakos abroncsok kényelmi és költségelőnye – hogy nincs szezonális csere és tárolás – egyre vonzóbb sokak számára.