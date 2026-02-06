Az alábbi fotó remekül demonstrálja, mi vár arra, aki nincs bekötve egy baleset alkalmával: az ütközés ereje szó szerint a szélvédőig repítette a sofőrt és utasát. Az üveget elnézve, tuti nem úszták meg karcolásokkal a balesetet.

“Kedd délelőtt egy személygépkocsi Szelevény és Kunszentmárton között egy balra ívelő útkanyarulatnál balesetet szenvedett. Az autó vezetője és utasa is megsérült, mindketten lefejelték a szélvédőt. Biztonsági övet egyikőjük sem használt” – írta bejegyzésében a rendőrség.

Egy 50 km/órás ütközésnél a test a kormánykeréknek, a műszerfalnak vagy a szélvédőnek csapódik. A modern autók légzsákjai sem nyújtanak megfelelő védelmet, ha nem vagyunk bekötve — sőt, bizonyos helyzetekben még súlyosbíthatják is a sérülést.

A rendőrség rendszeresen hangsúlyozza:

a biztonsági öv használata elöl és hátul is kötelező,

rövid távon is életet menthet,

a hátsó ülésen utazó, be nem kötött utas az előtte ülőkre is veszélyt jelent egy ütközésnél.

Nemrég az is kiderült, milyen indokokat hoznak fel a hazai autósok, az öv bekötése ellen: