A rendőrség rendszeresen ellenőrzi az övhasználatot, és az igazoltatások során egészen döbbenetes indokok hangzanak el arra, miért maradt el a bekötés.

A rendőrség nemrég megkérdezte közösségi oldalán a követőit, hogy milyen indokokat hoznak fel a biztonsági öv bekötése ellen – elszomorító válaszok érkeztek. Sajnos még mindig sok járművezető nem köti be magát.

Észérvekkel alátámasztható indok nincs a biztonsági öv használatával szemben. Felelősek vagyunk magunkkal, a családunkkal, de a közlekedés többi résztvevőjével szemben is. Ha te nem vagy bekötve, azokat is veszélyezteted az utastérben, akik igen. Egy komolyabb balesetnél az utastérben vergődő, tehetetlen testként fogsz viselkedni, aki összetöri a többi utast. Gondolj erre, amikor a gyermekeiddel utazol és te nem kötöd be magad, ők viszont igen.

Legyen ez a videó az elrettentő példa!

Mennyi a büntetés, ha nem vagyok bekötve?

Lakott területen belül 20 ezer, azon kívül 30 ezer, míg autóúton és autópályán 40 ezer forintos bírságot eredményez az övhasználat elmulasztása. A bírság minden egyes utasra külön-külön vonatkozik, tehát több bekötetlen utas esetén összeadódik az összeg.