Elsőre nem tűnik nehéznek eltolni egy autót, akár egyedül is, de a próbálkozás általában ott dől dugába, ha az út egyenetlen, vannak benne gödrök, ne ad isten egy kis emelkedő. Ilyenkor nem árt a segítség.

De ha senki nincs a közelben, akkor az alábbi videóban szereplő megoldást hívhatjuk elő. Ha eddig azt hitted, a biztonsági öv csak menet közben segíthet, most majd átgondolod.

a videó a hirdetés után indul

Nem próbáltuk ki, de reméljük, hogy egy ilyen trükk bevetése után nem sérül az öv, és nem kerülünk veszélybe egy esetleges baleset alkalmával.

És azt se felejtsük el, hogy általános szabály: egyedól soha ne toljunk autót, hiszen így nem tudjuk megfelelően kontrollálni a mozgó járművet. Valaki mindenképp üljön a volán mögött, hogy tudja kezelni a féket, és tekerje a szervó híján nehézen mozgó kormányt.

Nehogy úgy járjon bárki is, ahogy ez a ladás úr: