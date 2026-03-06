Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (Roadpol) Seatbelt elnevezéssel hirdetett fokozott közúti ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik.

Az európai szintű ellenőrzés keretében Magyarország teljes területén elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek használatát, valamint a segédmotorral vagy motorkerékpárral közlekedők bukósisak-viselését ellenőrzik a rendőrök.

A rendőrség tapasztalatai szerint a hasonló akciók során még mindig rengeteg olyan sofőrrel találkoznak, aki nem köti magát. Legutóbb tavaly szeptemberben volt hasonló razzia Magyarországon, akkor az ellenőrzött autósok 28 százaléka nem használt biztonsági övet.

Mondjuk, a magyarok az alkoholfogyasztással sem állnak jól, ahogy azt a legutóbbi egyhetes ellenőrzés mutatta: