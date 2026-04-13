Nem sokat változott a biztonsági övek kialakítása az autókban az elmúlt évtizedekben. Az elterjedt hárompontos rendszer alapjaiban ugyanaz, a lábaink melletti kettő, valamint az egyik vállunk feletti harmadik rögzítési ponttal. Ezt a szisztémát próbálja persze időnként egy-két gyártó megszínezni biztonságosabbnak vélt megoldásokkal, de ezekből nem sok valósult meg a gyakorlatban.

Egy azért mégis elterjedt, ráadásul úgy, hogy alig vehetjük észre. Arról az övön lévő hurokról van szó, mely a nyitóképen is látható. Ez tulajdonképpen nem más, mint az öv visszahajtása és megvarrása – de ez miért is olyan nagy találmány?

Elsőre azt gondolhatnánk, hogy pusztán kényelmi funkciója van. Tény, hogy ez is elmondható funkciójáról: nem hagyja, hogy az övcsat minden egyes alkalommal a padlóra csússzon, így sokkal kényelmesebb bekötni magunkat. Ám ha csak a komfort lett volna a lényeg, akkor elég egy ilyen, az övbe épített ütközős megoldás, mint ami az alábbi képen is látható:

Az öv visszahajtásával kialakított hurok lényege tehát nem a komfort, hanem a biztonság. A főleg utasoldalon kialakított megoldás lényege, hogy nagy erejű becsapódásoknál a varrás elszakadjon, az extra anyaggal hosszabbra nyúló öv így további mozgásteret ad a testnek. Erre azért van szükség, mert önmagában az öv is okozhat sérüléseket, amikor a nagy erővel lassuló test nekinyomódik a keskeny felületnek.

Ezt a sérülésveszélyt enyhítendő jó, ha van az övön ilyen hurok – de csak a megfelelő övön. Sofőrülésnél ilyet jóval kisebb eséllyel találunk, ugyanis ott a kormány közelsége miatt nem feltétlenül előnyös, ha az öv még ilyen formán lazít a testen a baleset pillanatában. A kemény kormány még mindig nagyobbat üt és súlyosabb sérüléseket okozhat, mint a feszesebb, szorosabb biztonsági öv.