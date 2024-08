Rendben van az üléshelyzet a tágas rakodóhelyekkel gyorsan belakható belső térben. Szép időben jót tesz a hangulatnak a SolarBay, a több fokozatban tejüveggé sötétíthető üvegtető, amit az elektromos Scénic-ben vagy a Q6-os Audiban láttunk.

Nem az erejéért fogjuk szeretni a 145 lóerős hajtásrendszert. A 10,6 másodperces nullaszáz és a 170 km/órás végsebesség szerény a mai új autók között. A benzines motor időnként forszírozott akkutöltésbe kezdhet, de mai szoftveres fokán a Renault teljes hibrid hajtása kulturált erőforrás.

Érzékeny gázadással előidézhető és fenntartható az elektromos üzemmód, a gázreakció gyors és ha nem hajszolod az autót, a zajszint is mérsékelt marad.

Sokszor eszembe jutott, hogy ha ugyanennél a cégnél születtek az RS Renault-k és az Alpine A110, miért nem kaphatnak a vajaskenyér-modellek is kommunikatívabb, jobban súlyozott kormányhangolást? Mert a Symbioznak is elég szintetikus a kormányzása. A szegmens korlátait ismerve az útfekvése jó, sportos gumik nélkül is lendületesen fordult és szelíd gumisírással béketűrően jelezte, ha sok neki a sietés.