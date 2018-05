A különféle formaterv-javaslatokról a galériában találtok fotókat, akad köztük bukólámpás modell is, mert az aerodinamika már akkor is fontos volt, a prototípusokat szélcsatornában tesztelték. A végeredmény a mai, Opel Mokka-jellegű tankokhoz képest igazán légies autó, finom metszésű ívvel a – sajnos nem kadmiumsárga – fényszórók és a korai széria csepp alakú hátsó lámpái között. A szögletes lámpabura 1971-ben jött ki a szinte folyamatosan továbbfejlesztett autón, amelynek legerősebb verziója, a rendesebb első tárcsafékkel ellátott R16 TS 170-et ment az 1,65 literes motorral.

Ötajtós, családi autó ferdehátú

Mivel az 1961-ben bemutatott R4 és annak olcsóbbik verziója, az R3 szintén felfogható ötajtós, variálható belső terű autóként, az R16 nem világelső ezen a téren. Annál is inkább, mert az Austinnal angol előképe is volt a ferdehátú karosszériának. Viszont ezt a se nem kombi, se nem limuzin és azóta is népszerű alapformát az R16 hozta a valóban családi méretű autók közé, ami 423x163x145 centis karosszériát jelent hatalmas, az egyik oldalon 2,68 méteres tengelytávval.

Ha hiszitek, ha nem, a végleges formaterv kikristályosodása után szakorvosok bevonásával folytatódott a munka, hogy minél kényelmesebb üléseket kaphasson a Renault 16. Akit érdekel az R16, itt talál róla prospektusokat német nyelven, 1965-től egészen 1979-ig, az utolsó előtti gyártási évig. Kincsek annak, aki kötődik az R16-hoz.

Mózeskosár, ágy, furgon, pihenőszék

Az autónak kétféle dudája van, városi és sztrádára való, de ennél is hasznosabb a fokozatmentesen szabályozható szellőzés, amit felcsapható fedelek segítettek a műszerfal tetején. Ami az 1969-ben bemutatott R12-ben is nagy szám volt, azt már az R16 is tudta: a lábakra automatikusan melegebb levegőt irányított, mint a fejre. Hány bokafagyasztó mai autóból hiányzik ez! A napellenzőből kihúzható toldattal a belső tükörben vakító reflektort lehetett eltakarni, kedves figyelmesség ez abban a korban, amikor még nem kapott minden autó lebillenthető belső visszapillantót. A belülről megvilágított kesztyűtartó egy 1965-ben bemutatott autóban szintén olyan megoldás, amit alig lehet überelni.

De itt lehet, méghozzá a hátsó ülésekkel. A funkciók egy részét saját magunk is felfedeztük, de a legjobb a gyári brosúrát segítségül hívni, amelyben mind a hét állás látható, amit az ülőlap és a háttámla variálásával lehet összehozni. A gyári adatok alapján az üléspad előrehúzásával 346-ról 424 literre növelhető a csomagtér, ami valószínűleg nem a mai VDA-szerinti mérés, mert sokkal nagyobbnak tűnik a tér, mint ma egy alsó középkategóriás autóban.

Hová lett hét centi a tengelytávból?

Akárcsak a kevéssé ismert R6 és a körülrajongott R4 esetében, a hátsó tengelytáv oldalanként eltérő. A hátsó futómű kerékagyai nem esnek egy vonalba, a rugózást biztosító torziós rudak helyigénye miatt jobb oldalon hét centivel rövidebb a tengelytáv, mint bal oldalon, ami akkoriban senkit nem zavart és ha nem tudnám, nekem nem tűnnék fel nézegetés vagy vezetés közben. Laprugók vagy csavarrugók helyett elöl is torziós rudas a kerékfelfüggesztés.

Ez ma már nem dívik, az 52 éves autó motorkonstrukciója viszont most is érvényes. Az öntött alumínium blokkos és hengerfejes négyhengerest a fejlesztés során 10 héten át járatták folyamatos padlógázon a hangszigetelt kamrában, ami 243 600 kilométernek felel meg gázelvétel nélkül. Kopásálló, cserélhető hengerperselyei meghosszabbították élettartamát.

Szemben a Dacia 1310-zel, sok Audival vagy a néhányaknak talán ismerős Moszkvics 21412 Alekóval, az autó orra felől nézve nem a motor mögött van a váltó, hanem sebességváltó-motor a sorrend. Ezzel egyrészt a pótkerék befért a váltó fölé az orrba és kolosszális csomagtérbe süllyeszthetjük el a bőröndöket , másrészt az R16 nem annyira orrnehéz, mint a Renault 12, amelyből a Dacia készült. Talán emiatt, talán másért, de igazán harmonikusan vonul.

Alul a pehelypaplan

Olyan, mintha egy friss tollpehellyel töltött dunyhán siklanánk. A lebegő télikertben vendégmarasztalóak a süppedős fotelek. A puha rugózás nem véletlen, akkoriban sokkal rosszabbak voltak az utak még Nyugat-Európában is. A pazar komfort a békés utazás záloga, az R16-ban 100-120 között a motor sem zajong.

Esőkamra, rázóteszt, autósbalett és behajózás: kisfilm, zongorakísérettel

Kikönyökölsz, siklasz és néha váltasz egyet a filigrán karral, mert a rugalmas motor sok kapcsolást megspórol. A kormányváltóval ugyanolyan H-sémában vannak kiosztva a fokozatok, mint a padlóváltókkal, csak a rükvercet kellett megkérdezni. A hátramenet a kar kihúzásával, majd hátra és lefelé húzásával kapcsolható.

A kilincses kézifék a Moszkvicsból ismerős a műszerfal alatt van és elég enyhén kifelé húzni, majd elfordítani és visszaengedni. A vékony kormány négyet fordul a két végpont között, nem lehet vele centire kijelölni az ívet, amin levágod a kanyart, de utolérhetetlen béke száll meg, ahogy kis korrekciókkal gurulsz az országúton.

Amikor összeszokunk, kezd érdekelni, hogyan repeszthet ez az 52 éves autó? A hármast kihúzatva értelmezhetően gyorsul a korszakhoz képest igen modern négyhengeressel. Az ezerötös 55 lóereje pont jó bele, milyen lehet az 1647 köbcentis TS és TX, amely könnyen kiakasztotta volna ezt a 170-ig skálázott sebességmérőt?

Ne érjen véget a pillanat

Két húzós kanyarban kipróbálom a klasszikus oldaldőlést, de mielőtt leér a tükör és elsápadna Hajnal Tamás az Autónavigátortól, akivel együtt vezetünk, visszaeresztem gázt, kinyitom az ablakot, lepöccintem négyesbe és élvezem az utazást. A futómű cirógat, az autóból árad a béke, suhan a táj és simogat a koratavaszi nap. Az R16-ban több mint szép az élet, tán sose halunk meg.