Nemrég hagytuk magunk mögött Dél-Afrikát, ahol a megújult Audi Q8-as különféle változatait próbálhattuk ki. Viszont egyelőre arról, hogy mi és hogyan változott rajta, illetve, hogy milyen vezetni az Audi csatahajóját, még pár napig nem árulhatunk el semmi konkrétat. Ez ilyen fura szokás, mi voltunk az első hullám, majdhogynem rajtunk tesztelték a programot, de az esélyegyenlőség jegyében -amíg a világ többi részéről érkező újságírók is kipróbálják az autót – még pár napot várnunk kell, utána publikálhatjuk a tapasztalatainkat. Addig viszont talán érdemes pár szót ejteni Fokváros és környékének közlekedéséről, autóiról, furcsa szokásairól. Ha már a mi életünkben is ritkán van ilyen, hogy ennyire messzire utazunk azért, hogy kipróbálhassunk egy autót.

Mernél Dél-Afrikában autózni? Mi megtettük. 1 /68 Ahogy sejtettük, rengeteg régi autó járja az utakat Dél Afrikában Ahogy sejtettük, rengeteg régi autó járja az utakat Dél Afrikában Fotó megosztása: 2 /68 Fokvárosban is simán lezárják a várost, ha kell. Itt épp triatlonfutam zajlik Fokvárosban is simán lezárják a várost, ha kell. Itt épp triatlonfutam zajlik Fotó megosztása: 3 /68 gyakoriak a lámpánál kéregetők gyakoriak a lámpánál kéregetők Fotó megosztása: 5 /68 Stílusos öreg autóból rengeteg van az utakon Stílusos öreg autóból rengeteg van az utakon Fotó megosztása: 6 /68 Akár egy strucc is eléd tévedhet Akár egy strucc is eléd tévedhet Fotó megosztása: 7 /68 A majom nem játék A majom nem játék Fotó megosztása: 9 /68 Mindenféle dolgot árulnak az út mellett Mindenféle dolgot árulnak az út mellett Fotó megosztása: 10 /68 Itt legális a platón utazás Itt legális a platón utazás Fotó megosztása: 11 /68 Gyalogosra bárhol, bármikor kell számítani Gyalogosra bárhol, bármikor kell számítani Fotó megosztása: 13 /68 Rendőri ellenőrzés Rendőri ellenőrzés Fotó megosztása: 14 /68 Gyakoriak a trafipaxok Gyakoriak a trafipaxok Fotó megosztása: 15 /68 Az autó nagyobb érték, mint a ház. Izé, bódé. Az autó nagyobb érték, mint a ház. Izé, bódé. Fotó megosztása: 17 /68 Golflabdabolt a golfpálya mellett Golflabdabolt a golfpálya mellett Fotó megosztása: 18 /68 Ez sem egy mai darab Ez sem egy mai darab Fotó megosztása: 19 /68 Itthon dacia Springként lehet ismerős Itthon dacia Springként lehet ismerős Fotó megosztása: 21 /68 Bádogváros Bádogváros Fotó megosztása: 22 /68 Néha több évtizednyit is vissza lehet ugrani az időben Néha több évtizednyit is vissza lehet ugrani az időben Fotó megosztása: 23 /68 Ez egy unortodox autómosó. Nagyjából egy 500-asból tiszta lehet az autó. Ez egy unortodox autómosó. Nagyjából egy 500-asból tiszta lehet az autó. Fotó megosztása: 25 /68 Land Rover nélkül nincs Afrika Land Rover nélkül nincs Afrika Fotó megosztása: 26 /68 Homokfúvás miatt lezárt tengerparti útszakaszt őriz a rendőrautó Homokfúvás miatt lezárt tengerparti útszakaszt őriz a rendőrautó Fotó megosztása: 27 /68 Bármit elszállítanak bárhová Bármit elszállítanak bárhová Fotó megosztása: 29 /68 Homokátfúvás, hátul egy pórul járt autóssal Homokátfúvás, hátul egy pórul járt autóssal Fotó megosztása: 30 /68 Közel volt a segítség Közel volt a segítség Fotó megosztása: 31 /68 Ős Golf, fura hátsó lámpával Ős Golf, fura hátsó lámpával Fotó megosztása: 33 /68 Ehhez hasonló buszokon utazik akinek nincs autója Ehhez hasonló buszokon utazik akinek nincs autója Fotó megosztása: 34 /68 Újabb kéregető Újabb kéregető Fotó megosztása: 35 /68 Sziklákkal próbálják ellehetetleníteni a híd alatt alvást Sziklákkal próbálják ellehetetleníteni a híd alatt alvást Fotó megosztása: 37 /68 Sziklákkal próbálják ellehetetleníteni a híd alatt alvást Sziklákkal próbálják ellehetetleníteni a híd alatt alvást Fotó megosztása: 38 /68 Sziklákkal próbálják ellehetetleníteni a híd alatt alvást Sziklákkal próbálják ellehetetleníteni a híd alatt alvást Fotó megosztása: 39 /68 Színes autó a színes házak utcájában Színes autó a színes házak utcájában Fotó megosztása: 41 /68 Öreg Golfnak néz ki, de fiatal Öreg Golfnak néz ki, de fiatal Fotó megosztása: 42 /68 Öreg Golfnak néz ki, de aránylag fiatal Öreg Golfnak néz ki, de aránylag fiatal Fotó megosztása: 43 /68 Biztos, ami biztos, a BMW-nek két bilincs jár Biztos, ami biztos, a BMW-nek két bilincs jár Fotó megosztása: 45 /68 Újabb ismeretlen Suzuki Újabb ismeretlen Suzuki Fotó megosztása: 46 /68 Kisbusz szellősen teleülve Kisbusz szellősen teleülve Fotó megosztása: 47 /68 Vannak szép öreg autók is Vannak szép öreg autók is Fotó megosztása: 49 /68 Azért ez nem rossz Azért ez nem rossz Fotó megosztása: 50 /68 Egy nagyobb busz Egy nagyobb busz Fotó megosztása: 51 /68 Újabb Golf-szerű járgány Újabb Golf-szerű járgány Fotó megosztása: 53 /68 Valószínűleg nem mostanában került ez a matrica a Hondára Valószínűleg nem mostanában került ez a matrica a Hondára Fotó megosztása: 54 /68 A Renault kisautója az egyik legolcsóbb új autó A Renault kisautója az egyik legolcsóbb új autó Fotó megosztása: 55 /68 gyakori a sebességmérés gyakori a sebességmérés Fotó megosztása: 57 /68 Kínai autóból is aránylag sok van Kínai autóból is aránylag sok van Fotó megosztása: 58 /68 Golf I Golf I Fotó megosztása: 59 /68 A semmibe vezető felüljáró évtizedek óta áll így A semmibe vezető felüljáró évtizedek óta áll így Fotó megosztása: 61 /68 Alig van biciklis, aki teheti autózik Alig van biciklis, aki teheti autózik Fotó megosztása: 62 /68 VW emblémás busz VW emblémás busz Fotó megosztása: 63 /68 Fotó megosztása: 65 /68 Fotó megosztása: 66 /68 A majom nem csak pofátlan, elütni sem jó A majom nem csak pofátlan, elütni sem jó Fotó megosztása: 67 /68 Szükségházak a lezárt hídon Szükségházak a lezárt hídon Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Autópark

Meglepően széles skálán mozog a dél afrikai nagyváros – igazából Pretoria, Bloemfontein mellett a három főváros egyike – Fokváros autóparkja. A modern, drága modellek ugyanúgy megtalálhatók az utakon, mint a minden létező karosszériaelemén valamilyen korábbi, kisebb nagyobb baleset nyomát hordozó ezeréves rettenet.

Érzésre sok a kínai autó is, amelyek alapvetően is az olcsóbb kategóriába tartoznak, de mivel Dél-Afrika a BRICS tagja – öt egyre erősödő ország alkotja ezt a csoportot, amelyet kezdetben az egymás közti befektetések megkönnyítésére hoztak létre, de időközben egy komolyabb politikai, gazdasági tömbbé alakultak. Jelenleg Brazília, Oroszország, India, Kína és a Dél-afrikai Köztársaság alkotja a csoportot, de vannak további érdeklődő országok is – így értelemszerűen Dél-Afrikába is jóval egyszerűbben és olcsóban juthatnak el a különböző kínai autómodellek.

Ezek mellett az utcakép jellegzetessége a VW Golf első generációja, ami itt Citi Golf néven fut, és itt ott azért különbözik a nálunk ismert változattól. Népszerűsége és gyakorisága nem meglepő, hiszen kisebb változtatásokkal egészen 2009-ig gyártották ezt a modellt. Szóval, aki megkímélt, keveset futott, fiatal I-es Golfra vágyik, annak irány Dél-Afrika!

Viszont érdemes vigyázni, a modellfrissítéskor történtek változások a leginkább az idegenül festő hátsó lámpatestről megismerhető helyi Golf megjelenésében, így könnyen belefuthat az ember egy II-es Golf hűtőmaszkba, vagy az utastérben egy a külsőhöz mérten fájdalmasan modern Fabia műszerfalba.

Aztán valamikor 2009 vége felé végleg leálltak a gyártásával, a helyére a Polo negyedik generációja lépett Vivo néven, ami méretben az ős Golf-hoz nagyon hasonló, így remekül betölti a kihalásával keletkezett űrt.

Új autók

Dél-Afrika egyik legolcsóbb új autója az apró Suzuki S-Presso, ami 68 lóerős, egyliteres motoros jószág. Ez 147 ezer randtól kapható, ami úgy 2,9 millió forintnak felel meg. Szintén az olcsóbb kategória szereplője a Renault Kwid is, amely Európában Dacia emblémával és elektromos hajtással kapható, Spring néven. Dél-Afrikában háromhengeres benzinmotorral lehet megvásárolni a belépő szintű Kwid-et, egyliteres motorja 67 lóerős, ára nagyjából 3,8 millió forint.

Érdekes, hogy a látszat és a gyakorinak tűnő bő 30 éves autók látványa ellenére a helyi autók átlagéletkora sokkal kisebb, mint itthon, 10,5 év, szemben a magyar 15,6 éves átlaggal. Dél-Afrikában amúgy nagyjából 12 millió autó van forgalomban, és maga az ország 59,4 millió lakosú, akik 1 220 000 négyzetkilométeren élnek. Az úthálózat jó minőségű, lakott területen 60, országúton 100, autópályán 120 km/óra a megengedett legnagyobb sebesség.

Jogsit 16 éves kortól lehet szerezni, nagyjából ugyanolyan a folyamat, mint bárhol a világon. Legfeljebb annyi a furcsaság, hogy 10 darab fényképpel kell megjelenni a hivatalban és az orvosi alkalmasságit a teljes folyamat végén végzik el, amikor már minden vizsgán és a 10-20 óra vezetésen is túl van a pályázó, akkor jön a szemvizsgálat. Ha minden sikerült, öt évig érvényes lesz a jogosítvány üti a vizsgázó markát.

Közlekedés

Talán a legfontosabb, hogy Dél-Afrikában baloldali közlekedés van, az autók is mind jobbkormányosok. Elsőre ugyan rémisztőnek tűnik, hogy az út másik oldalán kell vezetni, de ez igazából csak a körforgalmaknál rejt magában némi kockázatot. Illetve gyalogosként, ha megszoktuk, hogy először balra tekintünk, mielőtt lelépünk az úttestre.

Autósként a lámpáknál különféle szöveges táblákkal felszerelt kéregetőkre érdemes felkészülni, akik közel nem annyira rámanősek, mint kinéznénk belőlük. Inkább csak téblábolnak az autók körül, nem dugják be a fejüket az ablakon, nem méltatlankodnak, ha nem kapnak semmit. Ami nehezebb feladatnak tűnik, az a kéretlen parkolóhelyfoglalók leszerelése.

Ők akkor is reménykednek borravalóban, ha magadtól is észrevetted a kinézett parkolóhelyet, és semmi szükséged nem volt iránymutatásra a parkolásnál. Ahogy láttuk, határozott fellépéssel azért őket is meg lehet győzni arról, hogy semmiféle szolgáltatást nem nyújtottak, így nem jár fizetség sem.

A kéregetők mellett az út mellett tanyát verő nincstelenek is szokatlanok az európai szemnek, bár a legtöbb járdasziget, felüljáró alatti, fedett rész a sátrazást, dobozházépítést teljesen – elméletben – lehetetlenné tevő 20-30 centi magas kis kőoszlopokkal borított. Ennek ellenére mégis egymást érik a jobbnak vélt helyeken kialakított szükségszállások.

Sőt, Fokváros belvárosában van egy a 60-as években félbemaradt és azóta is ott éktelenkedő, semmibe vezető fél felüljáró, aminek használaton kívüli útpályáját is belakták mindenféle kalyibával. A végén van egy szerény kerítés, hogy ne potyogjanak le az autók közé, de más semmi.

Az emberek mellett az állatvilág kéregetőre is oda kell figyelni vezetés közben. Bár út szélén ücsörgő majmot csak egyet láttunk, az is inkább csak csendben figyelte egy tetőről a forgalmat, mégis potenciális veszélyforrásként tekintenek rá. Olyannyira, hogy jutott mellé egy majomveszélyt jelző zászlót lobogtató munkás is. Ezeket a jószágokat nem csak elütni rossz, hanem a leengedett ablakon keresztül benyúlva bármit elemelhetnek az autóból. De struccal is összefuthat az autós errefelé, ami kissé súlyosabb dolog, mint egy fácán.

Amitől még borsózhat a biztonsághoz szokott sofőr, az a platón utazó tömegek látványa. Itt szabályos a raktérben embert utaztatni, élnek is vele, még autópályás tempó mellett is, csak egy dologra kell figyelni, a plató szélén ücsörgés nem szabályos.

Vezetési stílusban teljesen európai a szint, és mi egyáltalán nem találkoztunk sem agresszív sofőrrel, sem őrült gyorshajtóval. Igaz, sebességmérő kamerából is rengeteg van az ország útjain.

Üzemanyag

Nagyjából 26 rand körül alakul egy liter benzin és gázolaj ára, – jelenleg szinte ugyanannyiba kerül a kétféle üzemanyag – ami valamivel több, mint 500 forint. Nem is hangzik olyan rosszul. Pláne, hogy Dél-Afrikában még lehet autózni, és az emberek nem is nagyon közlekednek mással. Persze, ha tehetik. Akinek nincs autója, annak marad a minibuszokból álló helyi tömegközlekedés.