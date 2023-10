Ismét nőtt a magyarországi autók átlagos kora: a KSH adatai szerint a magyar utakon futó 4 141 267 autó átlagosan 15,6 éves, ez a kor pedig környezetvédelmi és biztonsági szempontból is kritikusnak mondható – legalábbis a Das Weltauto közleménye szerint.

2022 decemberében is már 15,4 év volt az átlagos kor. Azóta több mint 47 ezerrel emelkedett a magyar rendszámú autók száma, részben új járművekkel, részben importautókkal is gyarapodott az állomány. Ez utóbbi halmaz ugyanakkor nem hozott frissülést, ugyanis az a hozzávetőlegesen 50 ezer importautó, amelyet június végéig hoztak be az országba, 60 százalékban tíz évnél idősebb volt. Elgondolkodtató az a tény is, hogy tíz évvel ezelőtt mindössze 13 év volt az átlagéletkor a KSH adatai szerint.

A KSH márkákra bontva is közzétette a Magyarországon forgalomban levő autók kor szerinti listáját, amelyet a Zastava vezet 36,9 éves átlagéletkorral. A jelenleg is kapható márkák közül a Fiat az éllovas a 17,3 átlagévével, közvetlenül az Opel (11,3 év) és a Volkswagen (12,7 év) előtt.