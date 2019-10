Hatalmas hűtőnyílások hirdetik, hogy az X6-os BMW agresszív állat. Egyetlen darabból áll a gigantikus, szögletes hűtőmaszk, benne kétujjnyi vastagok a szaténfényű szürke lamellák és még az aktív zsalukra is jutott díszítés, annyi hely van a rácsok között. Ehhez mérten hatalmas az autó minden dimenziója, finomkodásnak helye nincs. Ha már a nagy arcra játszanak, akkor bevállalták azt, amitől még azok is kiakadtak, akik maximális style point-ra gyúrtak a Need for Speed Undergroundban.

Értem én, hogy a törékenység csírája se legyen meg az X6-ban, de egy olyan autógyártótól, amelyik Z8-ast tud rajzolni annak minden retrós finomságával, ennél többre számítottam. Szerencsére csak opciós tétel, de még talán annak is sok a világító vese, ami a prosztóság egészen új szintjét hozza majd el a belső sávba. Kár volt kiemelni, hogy nem kizárólag üdvözlőfényként funkcionál, hanem menet közben is terrorizálhatjuk vele a világot. Eddig azt hittem, hogy erre elég a lézeres fotonágyúk szigorú menetfénye. Mekkorát tévedtem!

4935 mm hosszú, tükrök nélkül 2004 mm széles és 1696 mm magas az X6 M50i, tengelytávja 2975 mm

Emeletes vonalhalom lett az X6-os hátulja, mint a Nyatapola-templom teteje. Önmagukban jól néznek ki a lámpák és dicséretes, hogy a szögletes végből valóban kiáll oldalanként két kipufogócső. Fara láttán azért a legkonzervatívabbak is térdre rogyva könyörögtek Chris Bangle-ért.

Mivel az X6 kupés tetővonalú BMW, ezért stílusjegyeiben is mást hoz, mint a hagyományosabb formájú szabadidő-autók. Élek helyett itt domborodó lemezek vannak az autó oldalán. Bevállalósabbnak, önállóbb karakternek hat és pont ez a kivagyiság az X6 lényege.