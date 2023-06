Ez lehet a Mercedes következő sikerautója

Több különböző felszereltségű GLC Coupéba is beültem, és ez ugyan az olcsóbb megoldások közé tartozik, de számomra egyértelműen a fehér műbőrből készült változat tetszett a legjobban – más kérdés, hogy a használat során mennyire lesz képes megőrizni a gyári állapotát. Választhatóak még többek között fekete és barna műbőrülések is, de van nappabőr is a kínálatban.

Szépen varrott, igényes darabok az ülések, amelyek fűthetőek és szellőztethetőek is, sőt masszázsfunkcióval is rendelkeznek. Lehet, hogy egyedül vagyok ezzel, de magamra állításukat az ajtón lévő panelen nem tudom megszokni, jobban kedvelem a hagyományosabb megoldásokat az ülés oldalán. Aki viszont jó ideje Mercedes-Benz-vásárló, annak talán pont az általános elhelyezéssel gyűlne meg a baja. Oldaltartásukra egyébként a szerpentineken sem volt panaszom.

A képeken látható autóban a műszerfal karbonbetétet kapott, ez jelenti a csúcsot, de a nyitott pórusú faberakás is elegáns. A két szín, illetve minta, vagyis a fehér és a karbon hegemóniáját krómbetétek egészítették ki, megtoldva a repülőgép-hajtóműveket idéző szellőzőkkel. Ezek jól is álltak a beltérnek, viszont a zongoralakkot, ami a könyöklő előtt elterült, indokolatlannak éreztem.

Valóságos technológiai arzenál veszi körbe a GLC Coupéban az embert. Három kijelző is segíthet bennünket adott esetben, de már a legszerényebb felszereltségű (Avantgarde) modelleknél is jár a 12,3 colos, szinte lebegő digitális műszeregység, illetve a 11,9 colos középső kijelző. Tekintettel arra, hogy a Mercedes szerint a vevők 80 százaléka AMG Line felszereltséggel veszi meg az autót, a többség találkozni fog a head-up display-jel is.

A képernyőrengeteg egyáltalán nem zavaró, sőt, nagyon hasznosan tudnak segíteni bennünket vezetés közben, miután megtaláljuk kedvenc beállításainkat és nézeteinket. A HUD-on kiemelendő a részletesen megjelenő térkép. Nem csak irányokat és métereket mutat nekünk a rendszer, hanem konkrétan az úthálózat aktuális részletét, így nem kellett másik képernyőkre pillantanom.

A műszeregység megjelenése sokféleképpen variálható. Ide is kerülhetett volna térképes navigáció, kár viszont, hogy a kormányon lévő gombokkal kell mindent szabályozni. Ezek a néha simogatást, néha nyomást igénylő kezelőszervek nem lesznek a kedvenceim, még a rutinosabb sofőröknek is feladják a leckét.

Ha már navi, a prímet nálam a kiterjesztett valóságos iránymutatás vitte: ebben a nézetben a középső képernyőn az élő utcaképre vetíti ki a rendszer az útirányt, akárcsak egy videojátékban.

Teljesen lecsupaszították a középső részt, eltűnt innen a fedélzeti rendszer tárcsás vezérlője. A rögzítőfék a Mercedesekben megszokott módon bal oldalon kapott helyet, kb. térdmagasságban, a menetválasztót a jobb oldal bajuszkapcsolón kell keresni. A zongoralakkos rész alatt pohártartók és vezeték nélkül mobiltöltő található, mögötte a könyöklőben pedig USB-aljzatok is akadnak. Ezekbe akár adathordozó is dugható, a csatlakozást követően pedig indulhat is a szórakozás, a talpalávalót a 710 wattos, 15 hangszórós Burmester hangrendszer biztosítja.

Az autó kapcsolódhat még emellett az okosotthonok kompatibilis eszközeihez, így akár a kocsi képernyőjéről is vezérelhető a ház hőmérséklete vagy a világítás. Pihenési lehetőséget is biztosít a GLC Coupé: az Energizing Plus csomag részeként komfortprogramok érhetőek el, melyek az előre beprogramozott módon szabályozzák a fűtést, a levegőkeringetést vagy épp az ülésmasszírozást. A rendszer össze is tud kapcsolódni az erre alkalmas okosórákkal, és azok összegyűjtött adataival dolgozhat az algoritmus, amikor valamelyik pihentető vagy stresszlevezető programot elindítjuk. Mindeközben folyamatosan monitorozott, dupla szűrővel tisztított levegőt szívhat az ember.

Fejtérből lehetne több is, de kipipálható a Mercedes tételmondatából az a rész is, hogy öten elférnek az autóban. A relatíve nagy csomagtartó kifejezés sem lódítás, sőt, 500-ról 545 literre nőtt a tér a GLC Coupé hátuljában, mely 1490 literig bővíthető. Konnektoros hibrideknél 390-1335 literrel gazdálkodhatunk. Használhatóságát rontja, hogy eléggé magasra kell emelni a rakományt, egy komolyabb küszöbön kell átemelni mindent.