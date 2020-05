Korábbi ígéretét valóra váltva a Volvo Cars a mai napon bejelentette, hogy mostantól minden újonnan eladott autójának 180 km/órában korlátozza a végsebességét. A döntéssel közelebb szeretnének jutni azon célkitűzésük megvalósításához, hogy Volvo gépkocsik vezetői és utasai soha többé ne szenvedhessenek súlyos vagy halálos kimenetelű balesetet.

Annak idején nagy port vert fel a Volvo döntése, ahogy nyilván most is sokan fogják kritizálni az autógyártót az egyoldalú korlátozás miatt. Arról egyelőre nincs szó, hogy a vállalat korábban gyártott autóira, vagy éppen a Volvóról leválasztott Polestar elektromos sportmárkára is kiterjesztené-e a sebességkorlátozást.

Nyilván újrarajzolják a sebességmérő órákat

Nem csak a 180 km/órás limit lesz egyébként mostantól alapfelszerelés minden Volvóban, hanem a Care Key névre keresztelt, programozható kulcs is, amellyel további korlátozásokat érvényesíthet a tulajdonos, amennyiben rutintalan vagy fiatal autóvezetőnek adja kölcsön járművét.