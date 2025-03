Az ajtók kinyitása után a belsőn azonnal látszik, hogy valami nem stimmel. De elég sokáig tart, mire tudatosul, hogy a szellőzőnyílások hiánya az, ami nyugtalanító. Persze ennek ellenére vannak keskeny rések, amin jön a levegő, de ezek is alig látszanak, a légáram útját szabályzó pöckök pedig egészen aprók, szinte láthatatlanok lettek. Magát a légmennyiséget pedig egy érintőfelületen lehet szabályozni.

Utóbbi hasonló ergonómiai baklövés, mint amit legutóbb a Volvo EX90-ben láthattunk. Itt még nincs vége az érintésérzékyen felületen vezérelhető funkcióknak, mert a szélvédők párátlanítása, az ülések beállításának egy része, sőt, még az elakadásjelző kapcsolója is ilyen.

A menüből állítható klímát már nem is érdemes megemlíteni. De ennyivel ki is fújt a BMW belsejének negatív kritikája, és biztos van olyan felhasználó, aki örül ezeknek a furcsaságoknak. Mivel nincsenek látható gombok, kapcsolók, szellőzőnyílások, a belső teret a két kijelzőből álló, hajlított képernyőív uralja, a sportos, alul kissé lapított, háromküllős sportkormánnyal együtt. Utóbbi még mindig kényelmetlenül vastag, de vagy az én kezem nőtt meg, vagy az emlékeim hagytak cserben, de mintha egy leheletnyivel vékonyabb lenne, mint eddig volt.

Üléseinek beállításával el lehet bíbelődni egy ideig, annyiféle irányban és módon állíthatók, kezdve az ülőlap hosszának személyre szabásától egészen az oldalpárnák szorításáig. A kárpit mindenhol príma, jószagú, kellemes tapintású és olyan apróságokra is maradt energia, mint amilyenek az övekbe szőtt színes csíkok.

Középkonzolján is akadnak látványos részletek, a világ egyik legjobb fedélzeti rendszerében navigáló eszközét a BMW már egész régen kitalálta, ez pedig az iDrive, a minden irányban mozgatható vezérlőtárcsa. Kár, hogy nem ez kerül minden BMW-be, de itt ez feszít a középkonzolon, és örülünk is neki. Pláne, hogy a hangerőszabályzóval és az irányváltó gombjával együtt ez is kristályszerűen csillogó anyagból készül, ami ugyan gyűjti az ujjlenyomatot, de napsütésben olyan szépen csillog, hogy szinte nem is látszanak rajta a foltok.

Elöl hátul kényelmesek az ülései, a második sorban is kibekkelhetők a hosszabb utak is, van itt kétzónás klíma, ülésfűtés, pohártartós könyöklő, árnyékoló az ablakra, és rengeteg USB töltőpont is.

Ha már kombi, akkor érdemes a csomagtartóval is egy kicsit jobban foglalkozni. Ez a hajtástól függetlenül minden változatban ugyanakkora, 570, illetve 1700 literes a háttámlák ledöntése után. Ritka jól használható csomagtartót kapott az 5-ös kombi, láthatóan rengeteget dolgoztak rajta, hogy minden részlete ennyire átgondolt legyen. Alig nyitja ki valaki a csomagtartót, máris jön az első kellemes meglepetés, amikor kiderül, hogy elképesztően magasra nyílik a csomagtartó ajtaja, akár 190 centis magassággal is simán be lehet állni alá, anélkül, hogy koponyalékeléstől kéne tartani.

A hátsó ülések támlája 40:20:40 arányban egyesével is dönthető, reteszelésük a csomagtérből, nagy, kézreálló fülekkel kényelmesen oldható. Vastag puha kárpit borítja a csomagtartó alját, oldalát, és található benne szatyorakasztó, 12 voltos aljzat, illetve az opciós, gombnyomásra előbújó vonóhorog gombja is. Mindkét oldalon hálós zsebbe pakolhatók a kisebb dolgok, vannak csomagrögzítő fülek. A felnyitható és teleszkópok által megtartott padló alatt újabb rekeszek találhatók, ahová többek között az egy mozdulattal, könnyedén kiszedhető csomagtérroló is simán elfér.