A kívülről határozottan agresszív megjelenés modern, tágas belteret rejt, ahol azért a vaskos oszlopokra, széles ajtóborításokra nézve érezhető némi bunker-hangulat. Itt már teljes a képernyő uralom a műszerfalon, gyakorlatilag egy textillel borított padot kapunk, rajta a két részre osztott, hajlított kijelzővel, ami mindent ural a vezető környezetében.

A kormány mögötti műszeregység képátlója 12,3″, mellette nagytestvére már 14,9″ méretű, és ezen jelenik meg minden fontos és kevésbé fontos funkció, amit ma egy modern BMW tudhat. Ezen már az Android alapú iDrive 9-es operációs rendszer fut, ami sokkal közelebb áll a telefonok világához, mint az eddigi BMW-rendszerek. Tele van applikációkkal, a képernyők között könnyen elveszhetünk, és minden akkor élesedik igazán, ha regisztrálunk egy személyes profilt az autó mellé.

Egy családi BMW, amivel a belső sáv ura lehetsz 1 /18 Az üzemmódok komplett művészi háttérvilágot kaptak Az üzemmódok komplett művészi háttérvilágot kaptak Fotó megosztása: 2 /18 A HUD itt már a videüjátékok világát idézi meg A HUD itt már a videüjátékok világát idézi meg Fotó megosztása: 3 /18 MInden a képernyőkről szól a műszerfalon MInden a képernyőkről szól a műszerfalon Fotó megosztása: 5 /18 Az M-es kormány igazán látványos eleme a beltérnek Az M-es kormány igazán látványos eleme a beltérnek Fotó megosztása: 6 /18 A hátsó sorban is külön szabályozható a klíma, de egyéb finomságok ide nem jutottak A hátsó sorban is külön szabályozható a klíma, de egyéb finomságok ide nem jutottak Fotó megosztása: 7 /18 Minden kapcsolót, legbeömlőt elrejtettek Minden kapcsolót, legbeömlőt elrejtettek Fotó megosztása: 9 /18 Megmaradt a tárcsás iDrive irányítás a menürendszerhez Megmaradt a tárcsás iDrive irányítás a menürendszerhez Fotó megosztása: 10 /18 Az ülések széles határban állíthatóak, és a sportos tartás valamint a kényelem harmonikus egyvelegét adják Az ülések széles határban állíthatóak, és a sportos tartás valamint a kényelem harmonikus egyvelegét adják Fotó megosztása: 11 /18 Radikális váltás ez a beltér, de szerencsére a minimalizmus nem jelent műtőket idéző sivár sterilitást, azért otthonos a hangulat Radikális váltás ez a beltér, de szerencsére a minimalizmus nem jelent műtőket idéző sivár sterilitást, azért otthonos a hangulat Fotó megosztása: 13 /18 A menürendszer Android alapokon fut, rengeteg funkcióval, internetes applikációkkal A menürendszer Android alapokon fut, rengeteg funkcióval, internetes applikációkkal Fotó megosztása: 14 /18 Az egyik legérdekesebb részlet a furcsa kilincs, ezt szokni kell, ahogy az érintőfelületek használatát is Az egyik legérdekesebb részlet a furcsa kilincs, ezt szokni kell, ahogy az érintőfelületek használatát is Fotó megosztása: 15 /18 Kikapcsolt képernyővel sivár a műszerfal Kikapcsolt képernyővel sivár a műszerfal Fotó megosztása: 17 /18 A telefonokat dupla tároló várja, USB-C, és vezeték nélküli töltéssel A telefonokat dupla tároló várja, USB-C, és vezeték nélküli töltéssel Fotó megosztása: 18 /18 A hathengeres motor az M50 főszereplője, van miért szeretni A hathengeres motor az M50 főszereplője, van miért szeretni Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Mivel hatalmas, a képernyő is a dekoráció része, a beállításoktól függően piszok nagy fényerejű, éles, kontrasztos háttérképek jelennek meg rajta, mintha csak egy kilállítóteremben lennénk. Az amúgy sötét-fekete-szürke borításokat még a hangulatvilágítás töri meg, ami a megszokott derengéstől eltérően aktívan, és egyszerre több árnyalatban világító sávokból áll.

Ezek felkúsznak az ajtókra is, és még a pohártartók keretén is megjelennek. Vannak átmenetek fényerőben, színben, egyedi beállításból is van vagy 15 opció. Tehát ez már a digitális kor, ahol a képernyők, LED-fények, és érintőpanelek dominálnak, a szellőzőrácsok is eltűntek, a levegő befújás szabályozása is szinte teljesen digitális, elektronikusan történik. Abba azért nem szeretnénk belegondolni, mi lesz majd tíz év múlva, amikor a ezek a rendszerek az öregedés jeleit mutatják.

Igaz, ez még messze van, és a tempós virtualizálás mellett azért megmaradt az iDrive tárcsa, meg egy érintőpanel körülötte, ahonnan a legfontosabb menüpontokat érhetjük el. Ezzel együtt is elég sokrétű, és bonyolult a menürendszer, bár a működés gyors.

Az anyaghasználat méltó a márkához, de azért látszik, hogy tömegmodellről van szó, amin muszáj kigrammolni a prémium részleteket, főleg térdmagasság alatt, vagy például az ajtók zsebeiben. Viszont az M-Sport kormány menő, vaskos akár egy krinolin, kapott középállás jelzőt pirossal, alja lapított, ami beszállásnál praktikus. Sportülései szintén kifogástalanok, benne van a BMW-féle tapasztalat, combot, vállat is támaszt, nincs ok a panaszra. Praktikuma hozza az elvárt szintet, de azért nem durrant nagyot, van dedikált mobiltartó, jól használhatók az ajtózsebek és a könyöklő tárolója.

Hátul is van tér, ez elvárható egy 4,75 méteres autótól, minden irányban kényelmes, de azért az ülések elég fapadosak, főleg az első sorhoz képest, és a hangulatvilágításból se sok jutott a második sorba.

A csomagtartó az előző modellnél 550-1600 literes volt, most 570-1700 literes a csomagtartó, ami a kategórián belül jónak mondható. A Lexus NX-é 545 literes, a Mercedes GLC-ben 620-1680 liter közötti. vontatni motortól függően akár 2,5 tonnát tudunk a külön megrendelhető, motorosan kinyitható vonóhoroggal.