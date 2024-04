Mindig is a sport- és luxusautók különös keverékei voltak a Maseratik, és ez a vonal ma is pontosan ugyanúgy él. Még akkor is, ha az SUV-król beszélünk, és azt a Stelvio Quadrifoglio óta tudjuk, hogy ennek a platformnak nagyon megy a sportos vonal. De vajon kényelmes is a luxus? Ennél kétarcúbb autót talán keresve sem találhatnánk, mert mindkettő megy neki!

Karcosan ébred fel a Nettuno, ahogy lekattintom a Maserati indítógombját. De csak addig feszült a hangulat, míg fel nem épül az olajnyomás – 40-45 másodperc – aztán megnyugszik a motor, a fordulatszám megpihen 1000 alatt. Elmúlik a dörmögés, megszűnik a karcosság, a helyén csak a bizsergés marad, amit a kormányon érzek. Kívülről ilyenkor annyira nem szép a hangja, a magas nyomású – 360 bar – befecskendezés miatt alapjáraton csattog, mint egy kis dízel, minden új sportmotor ilyen már.

Nyomok egy D-t a középkonzolon, majd még egyszer és még vagy háromszor, mire érzékel, a minőségérzet itt sajnos komolyan letérdel a szememben. Végül beveszi, és elindulhatunk, de ezt a játékot fájdalmasan sokszor kell eljátszanunk az indulások előtt. Könnyed kormányzással manőverezek kifelé a parkolóból, nem fordul igazán jól, sőt. Teljesen kitekert kormánynál tolatáskor először megcsusszan a két első kerék, aztán fordul.

Ez nyilván nem erre való, úgyhogy lépjünk is tovább. Mivel a váltó alapvetően egy hagyományos hidrodinamikus nyomatékváltós, kulturált szerkezet, nem feszül a hajtás, nem érezni, hogy szétvetné az erő, olyan könnyedén libben a forgalomban, hogy teljesen el is felejtem, több mint 500 lóerő szunnyad a géptető alatt. Kisimít mindent a légrugózás, se pattogás, se egy rossz mozdulat, kicsit talán sokat hagyja bólintani fékezéskor, de ez már csak nekem tűnik fel, másnak nem.

Azt viszont minden egyes utastársam megjegyezte, mennyire rossz hangja van az irányjelzőnek, és igazuk van. A hangszórókból jön a kluttyogás, és ez pont úgy lóg ki a képből, mint a váltókapcsolók. Hamar megoldom a gondot a Sonus Faber hifi hangszóróival, ami először nem tűnik jobbnak egy közepes Meridiannél, de felhangosítva már egész jól hozza egy Harman/Kardon szintjét.

Kormányzása lágy, a fékezés puha, az ülések tartanak, annyira elszigetel mindentől az utastér, hogy a sportolást, a nagy gázt, a magas fordulatszámot és a sebességet valahogy nem is kívánom. Precízen elfordul, amikor akarom, szépen kúszik, amikor araszolni kell, egy pillanatra sem érzem a váltásokat, és mintha a motor hangja sem igazán lenne jelen, pláne a külvilág zajai tűntek el igazán.

De mit tud az 530 lóerős Nettuno? Tekerek egyet a menetmódkapcsolón, hogy Sport módba kerüljön a motor, a váltó, a difi, a kipufogó és a légrugós futómű. Ereszkedik pár millimétert a karosszéria, hallhatóan kinyílik a szelep a kipufogóban és dörmögés indul meg hátulról. Megpöckölgetem a gázt, a motor is felébredt, odakap a fordulatszámmérő a piros mező felé, mint a haragos pincsikutya.

Beletüsszent a világba a kipufogórendszer, megjött a Grecale hangja rendesen. Messze van attól a harákolástól, amit egy Alfa Romeo Quadrifoglio tudott a frissítés előtt, de közel van a mostaniakhoz. Reszelős, kemény, egyáltalán nem egy finom szerkezet hangján szól, hanem olyan karcossággal, ahogy azt egy olasz vastól szeretjük hallani.

Komótosan rajtol el, ha nem Corsa módban próbálom. Ilyenkor nincs rajtprogram, és az utasok tarkóját sem szeretné megkínálni a fejtámlákkal. Meggurítja, aztán lágyan ráengedi az összes erőt a hajtásra. Ezzel szemben Corsa módban, ahol nincs semmilyen menetstabilizáló rendszer, féken és a gázon egyszerre állva belövi a fordulatszámot 4000 környékére, majd a fékről leugorva berántja maga alá az aszfaltot, 3,8 másodperc alatt eléri a 100 km/h-t, és 285-ig meg sem torpan.

Érzésre mintha sok is lenne az erő, eléggé elkönnyül az eleje ahhoz, hogy ne igazán próbálgassam ezt többet, de a repülőrajt minden esetben éles és szórakoztató, úgy is, ha be van kapcsolva az elektronika. Él a Nettuno, hangban és gázreakcióban is, hamar leforog, és jöhet a következő fokozat, amit jól esik húzni a váltófülekkel, akkor is, ha a váltó amúgy tűpontosan, sokkal jobbkor csinálná, de az alumínium váltófül érzete szórakoztat.

Sportban keményebb a fék és a kormányzás is, a futóművön érezni, hogy feszesebb, tempós kanyarban épp ezért tűnik fel, hogy egyébként nagyon magasan ülök. A Grecale Trofeo velem együtt 2,1 tonnát nyom, a súlypontja alacsony, súlyelosztása közel tökéletes, a fizika mégiscsak a realitás talaján mozog, ezért a karosszéria dől.

Pont emiatt nem szerettem a testvérét, a Stelviót sem, pont olyan, mintha egy bitangerős ló hátán ülnék fent, magasan. Értem én, hogy az a ló majd tudja, de érzésre sportolni így annyira nem jó. Maradjunk a luxusvonalnál, ahol jó tudni, hogy egy 3,0 literes V6-os dolgozik a mozgatásunkért, nem pedig hibrid vagy villany, bár a Grecaléból mindkettő létezik.