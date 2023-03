Valódi fenevad tart Magyarországra

Amerikai kivitelű autókat vezettünk, de az európai verziókban széria részecskeszűrő hiányán kívül ez nemigen jár érdemi különbséggel. A vezetés az Egyesült Államokban nagyrészt gurulást jelentett, 3-6 sávos utakon, 55 és 75 mérföld/óra között, amit akárhogy szorzol, 88 és 120 km/óra közötti sebességet jelent. A hegyi szakaszokon 40-72 km/órás korlátok súlyosbították a helyzetet a jobb kanyarok előtt. Egy XM képességeihez mérten ez semmi.

Tehát cammogott a kolléga, és cammogtam én is, amikor átvettem a volánt. Jóllehet a sebességtartomány méltatlan volt az autó tudásához, az XM időnként megcsillanthatta tartalékait. Lámpánál például, mert innen kilőhet. Amerikában ez van, ez a drag stripek országa, ahol a motorhangon kívül annyi jut a vezetőnek, hogy a lámpánál jön a pedal to the metal és pár másodperc múlva elveszed.

Ha egy pillanatra kiszabadul és önmagát adhatja, az XM szívbemarkolóan gyorsul. Nem indul, nem rajtol, hanem arrébb veti magát. Felrántja a tempót 60-ra, onnan 100-ra és még nagyon sokkal magasabbra.

Indulás helyett inkább nekiugrik a horizontnak és közelebb rántja. Kézi üzemmódban a váltó nem kapcsol feljebb, ezért az első kilövés tiltástól tiltásig tart, mert valószerűtlen időn belül leforognak az alsó fokozatok. Jobb is automatán hagyni a nyolcfokozatú sebességváltót, mert a BMW-től megszokott összhangban van a motorral és tud finoman vagy látványosabban, sportosabb rántássokkal is kapcsolni attól függően, mit konfigurálsz.

A kormányon itt is rajta van a két piros M-gomb, amivel az autó fő paramétereire hathatsz. A kipufogónak is többféle üzemmódja van. Ha az M-menük konfigurálásával vagy közvetlenül az ülések között lévő gombbal megnyomására felszabadítjuk a kipufogóját, a V8 az egész völgyet teleüvölti. Hangban az M-es BMW-k zömmel nagyon messze vannak a Jaguarok vagy az AMG Mercedesek szintjétől, de a BMW XM ebben is hozza a domináns hímet.

Pár húzós kanyart mertem megkockáztatni vele, amikor egyik irányba már megtettük az adott útszakaszt. Amit a futómű tud, az átütő. A BMW-nél már az E60-61-ben is volt aktív oldaldőlés-kiegyenlítés, az XM-ben 48 voltos a rendszer, tehát elöl és hátul is 48 voltos, igen erős villanymotor forgatja el keresztstabilizátorokat, hatásosan mérsékelve az oldaldőlést.

Tisztán és precízen irányítható a BMW XM, jól kidekázott erőkkel kormányozható és még a kerekektől a kezünkig eljutó visszajelzések is jók. Bár a kormánymű áttétele változó, a kormányzás abszolút természetes.

Mi a középső felnimérettel vezettük az XM-et, de ezzel is kényelmetlenül rugózik. A peres gumikkal az ottani autópályák keresztfúgáin ütnek a kerekek. Az erős gumizaj fakadhatott a kinti autópályák burkolatából, a szélzaj 130-ig csekély, gyorsabban meg nem mentünk vele. A futóműfejlesztő szakember szerint a 22-es kerékkel a legjobb az autó, ez a legharmonikusabb kompromisszum a kényelem és a vezethetőség között, amivel mi is vezettük.