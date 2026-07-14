Szokatlan szállítmány tartott a minap az M0-s autóút déli szektorában az M7-es és M1-es autópályák felé. Egy nyerges vontató ugyanis egy gőzmozdonyt húzott maga mögött, ahogy az az alábbi képen is látszik.

A Mozdonyfüst nevű Facebook-csoportban közölt bejegyzés alatt a téma iránt lelkesedők hamar megfejtették, hogy egy 375-ös gőzmozdony tart valahová, ám arról nincs megbízható infó, hogy honnan hová vitték a járművet.

A MÁV 375 sorozatú gőzmozdony a magyar vasúttörténet egyik legsikeresebb, legelterjedtebb és legtovább szolgáló típusa volt. Kifejezetten a hazai mellékvonalak igényeire tervezték, és a magyar gépgyártás igazi remekműveként vonult be a történelembe. A 20. század fordulójától egészen 1959-ig gyártották, engedélyezett legnagyobb sebessége pedig 60 km/óra volt. Üresen kiviteltől függően 37,6-38,6 tonnát nyomott, teljesítménye pedig 330 LE volt fénykorában.

60-as tempóval sík pályán 330 tonnát is tudott vontatni, de ha a terhelés volt a lényeg, a 930 tonnát is mozgásba hozta ‒ igaz, ekkor csak 20 km/óra volt a csúcssebessége.