A két éve bemutatott, plug-in hibrid Urus SE alapjaira húzta fel a modellcsalád új sportverzióját a Lamborghini. A legegyszerűbben értelmezhető a motortuning: a 800 lóerős SE helyett az SE Performante 812 lóerőt ad le, a maximális rendszernyomaték 950-ről 1000 Nm-re nőtt. Ehhez áttervezték a hűtési rendszert, amely a gépházfedélbe vágott nyílásokon át szívja a levegőt, a légáramlat jelentős aerodinamikai hatással is bír. Maga a benzinmotor az eddig is ismert 4,0 literes, V8-as egység, amit mellé a nyolcfokozatú automata sebességváltóba épített villanymotor társul be. Az elektromosságot a csomagtér padló alá beépített Li-Ion akkucsomag adja.

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Az SE Performante az első, benzinmotoros Performante modellnél jelentősen (elöl 16, hátul 22 százalékkal) nagyobb leszorítóerőt termel.

Az autó álló helyzetből 3,3 mp alatt éri el a 100 km/órát, végsebessége 312 km/óra. Ebben az is szerepet játszik, hogy az SE Performante 32 kilóval könnyebb a konnektoros hibrid alapmodellnél. Még az üléskárpitoknál is spóroltak a kilókon.

A fokozott dinamikához erősebb hangzás társul: az Akrapovič által gyártott, titán kipufogó rendszer különlegessége, hogy a két hengersor kipufogóját nem kötik össze, külön-külön dolgoznak, ami tisztább hangzást eredményez, illetve az oldalankénti két-két végcső eltérő átmérője erőteljesebb, teltebb hangokat csal elő a rendszerből.

A tökéletes hangzáshoz a hangtompítóba integrált, gondosan hangolt rezonátorok, valamint a speciális motorvezérlő szoftver is hozzájárul. A mérnökök arra is ügyeltek, hogy a kívánatos mechanikus hangok akadálytalanul jussanak el a vezetőhöz.

Az eredeti, benzinmotoros Urus Performante legnagyobb dobása a rali üzemmód volt, amivel földúton is lehetett száguldozni; ezt az Urus SE Performante is megörökölte. Emellett választható tisztán elektromos, hibrid, közúti, sport és verseny üzemmód; illetve van egy átfogó Performance beállítás, amely minden üzemmódban (kivéve elektromos és hibrid) szabadabban hagyja kibontakozni az autó képességeit.

A 16 mm-rel szélesebb nyomtávon nyugvó Urus SE Performante elsőként kapta meg az új Aura System kétkamrás, kétszelepes légrugózást, amely a rugózás és a csillapítás feszességét is tudja szabályozni, utóbbinál ráadásul a nyomó- és húzófokozatban külön-külön. A karosszériadőlés mértéke sportos vezetési stílus mellett 555 százalékkal csökken, ugyanakkor a kényelmet csorbító rezgések 25%-kal csillapodtak. A rendszert nyolc gyorsulásmérő (négyet a kerékagyaknál, négyet a karosszérián helyeztek el) adatai vezérlik.

Az autóhoz egyedi P Zero nyári és Scorpion Winter 2 téli abroncsokat fejlesztett a Pirelli, de kérhetők félslick Bridgestone Potenza Race abroncsok is, versenypálya-használatra.

A fékek is különleges vezérlést kaptak: a három lineáris (előre, hátra, oldalra) és három szögirányú (oldaldőlés, bólintás, perdület) gyorsulást mérő szenzorok jelei alapján az ABS tökéletesen uralja a fékhatást, a benzinmotoros Performante modellnél 10 százalékkal nagyobb a fékerő, és 12%-kal csökkent a reakcióidő. Az eredmény: 200 km/óráról nem egészen 130 méteren megáll az autó. Mindezt úgy, hogy a fékhardver ugyanaz, mint amit az Urus SE szériakivitelben alkalmaz, bár a hűtés hatásfokát 8%-kal javították.

Az utastér a Revuelto által ihletett képernyő-grafikákkal és új rajzolatú kormánykerékkel várja a pilótát.