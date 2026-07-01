Az Aston Martint 2025-ben, mindössze egy szezonig irányította Andy Cowell, majd z idei évre a társtulajdonos és technikai főnök Adrian Newey vette át ezt a posztot is.

Az egészségügyi problémákkal is küzdő sztármérnök ugyanakkor nem végez hagyományos értelemben vett, versenyhétvégés irányítást is magában foglaló csapatfőnöki munkát, már tavasszal felmerült, hogy hátrébb is lép, egy darabig egyértelműnek tűnt, hogy az Audtól meglepetésre távozó Jonathan Wheatley kerülhet a helyére.

Wheatley-ről azóta semmi hír, ugyanakkor a brit Daily Mail egy korábbi pletykát felmelegítve most arról ír, hogy az Astonhoz újra hívják a Red Bulltól szűk egy éve elküldött Christian Hornert. A volt csapatfőnök elvileg már idén késő tavasszal visszatérhetett volna az F1-be, de ezt eddig nem tette meg, így még akárhol kiköthet.

A brit lap emlékeztet, hogy Horner már tavaly tárgyalt az Astont irányító Lawrence Stroll-lal, de akkor zátonyra futottak a megbeszélések, ám mivel nagyon kellene egy igazi vezéregyéniség Fernando Alonsóék alakulatához, újra őt hívják. Ha a silverstone-iakhoz menne, Horner a Red Bull után megint Newey-val dolgozhatna, ráadásul a sztártervező valóban a háttérbe vonulhatna, hogy csakis a műszaki kérdésekre koncentráljon.

A komoly, állítólag 80 millió fontos (33 milliárd Ft) végkielégítéssel távozott Horner ugyanakkor láthatóan nem kapkod, jó ideje hír, hogy akár az Alpine-ba is bevásárolná magát – ahol nyilván operatív munkát is végezne aztán csapatvezetőként –, de nemrég az is felröppent, hogy jó barátja, a múlt hétvégén az Osztrák Nagydíjon feltűnt Bernie Eccestone egyenesen a Ferrarihoz ajánlotta be csapatfőnöknek, ám állítólag Maranellóban nem voltak vevők a Forma-1 korábbi urának ajánlatára.