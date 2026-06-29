Időről időre felbukkan néhány Forma-1-es futamon még Bernie Ecclestone. A korábban a sorozatot is irányító 95 éves üzletember a hétvégi Osztrák Nagydíjon is jelen volt, ő adta át a győztes George Russellnek az első helyért járó FIA-érmet.

Ecclestone azért nem csak ennyit csinált, válaszolt újságírói kérdésekre is, és a véleményét is kikérték erről-arról. Felmerült például a Ferrari is, mely ugyan idén már nyert egy futamot Lewis Hamiltonnal, és felülmúlta ezen a téren a 2025-ös évet, azonban egyelőre elmaradnak attól, amit a legtöbben elvárnak tőlük: hogy igazi bajnoki kihívók legyenek.

A brit üzletember elég határozott véleményt alkotott a maranellóiakról, pontosabban arról, mi gátolja őket a nagy sikerek elérésében. “Az a baj a Ferrarival, hogy szerintem túl sok az olasz, aki részt vesz annak eldöntésében, hogy mit tegyenek és ne tegyenek. Ehhez csak egy emberre van szükség. Az idő dönti azonban majd el, hogy jól vagy rosszul csinálják a dolgokat” – mondta. Ecclestone egyébként már 2018-ban hasonlóan vélekedett, akkor azt mondta, hogy a Ferrari “túl olasz”.

A kommentek egyébként annak fényében furcsák, hogy Frederic Vasseur képében először ül nem olasz a Scuderia csapatfőnöki székében azóta, hogy a szintén nem olasz Jean Todt-tal az élen, Michael Schumacherrel az autóban a legjobb éveit élte az istálló.